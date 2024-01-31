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2024世界数字教育大会发布“人工智能赋能教育发展”倡议

2024年01月31日21:37 | 来源：人民网-教育频道
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人民网上海1月31日电 （记者孙竞）31日上午，2024世界数字教育大会“人工智能与数字伦理”平行会议在上海世博中心举行，会议旨在分享各国有关人工智能教育应用的政策与经验，促成人工智能赋能教育发展的重要共识。人民网董事长、总裁叶蓁蓁代表会议宣读并发布了“人工智能赋能教育发展”倡议。倡议全文如下：

人工智能是引领新一轮科技革命、产业变革、社会变革的战略性技术，正深刻改变着人们的生产、生活、学习方式，推动人类社会进入人机协同、跨界融合、共建共享的智能时代。2019年，联合国教科文组织发布《北京共识——人工智能与教育》，形成了国际社会对智能时代教育发展的共同愿景。随着生成式人工智能技术高速发展，我们共同认识到，人工智能将成为促进教育事业高质量发展的重要引擎，形塑教育新范式和新形态。我们期待与各国政府、国际组织、企业、科研机构、学校等主体同行一道，携手推动人工智能与教育深度融合，持续赋能教育创新发展。

为此，我们倡议：

一是落实人工智能教育应用政策，充分发挥人工智能价值。构建多部门协同、多主体共同参与的人工智能教育应用政策制定研究框架与工作体系，加快教育人工智能专项立法，建立健全科学的法制体系，制定系统协调的人工智能教育应用发展战略与行动计划。

二是创新人工智能教育应用方式，促进数字教育质量与公平。将最适切的人工智能技术、产品与服务应用于教育教学实践，丰富教育内容，变革教学方式，拓展教学广度与深度，建立更为平等、合作、互助的师生关系。坚持原创性原则，把握人工智能生成内容的来源、过程及结果，构建更加开放优质的教育资源体系。

三是协同推进人工智能与教育研究范式，推动知识生产模式转型。规范教育研究中的人工智能使用，发挥人工智能在数据获取、实验设计、结果分析等方面的优势，探索数据驱动的循证研究范式。开展人工智能技术、算法前沿研究，推进人工智能跨领域、跨学科、跨范式合作。

四是共同支撑智能时代师生素养提升，以更好应对新形势下人才培养与社会发展的新需求。构建数字素养与技能发展培养体系、评价指标体系，建设具有数字素养、创新能力、全球视野的人才队伍。将人工智能的特征、功能、使用与发展现状及时向社会传递，确保公众积极有效地参与到人工智能带来的社会变迁当中。

五是践行人工智能教育应用伦理规范，推动建构科学治理体系。关注人工智能对社会经济、政治、文化、道德的影响与冲击，坚持“伦理先行”，明确人工智能在日常教学、科研工作、社会服务中的应用边界，制定人工智能教育应用产业标准、技术标准、治理标准与伦理规范，让人工智能在教育领域的安全、高效、可持续发展中作出应有贡献。

六是加强人工智能与教育国际合作，保障可信人工智能教育应用。整合学科优势、汇聚平台资源、强化产教融合，构建政府、企业、学校、科研机构一体的人工智能人才培养体系。密切国际交流，建立国际人工智能教育应用研究基地与合作平台，探索可信人工智能教育应用，推广典型案例与成功经验。

中国联通政企客户事业群高级副总裁（常务）冯华骏，阿里巴巴集团副总裁邢悦，科大讯飞党委副书记、副总裁任萍萍，猿力科技党委书记、副总裁程群，高等教育出版社副总编辑张泽，学堂在线总裁王帅国，澳门大学校长宋永华，库克群岛教育部长瓦因·莫科罗亚，南洋理工大学副校长莫惠钫，巴基斯坦国家人工智能中心主席、巴基斯坦国立科技大学人工智能中心首席项目主任、院士亚萨尔·阿亚兹，同济大学设计创意学院教授、尚想算法设计实验室创始人康思大等作为联合代表，共同发布了倡议。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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