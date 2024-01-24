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协同开展关键技术与重大应用攻关、合作建设前沿交叉专业课程——

中财大携手北理工 联合培养智能金融领域拔尖创新人才

2024年01月24日17:01 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月24日电 23日，中央财经大学携手北京理工大学建立全面深入的战略合作关系，双方将在人才培养、科学研究、教育教学改革等方面开展深入合作。

根据协议，两校将联合开展人才培养，立足大数据、人工智能等先进科技手段在财经领域的应用，推动共建“智能金融英才班”，联合开展金融科技专业人才培养；探索“智能+税务”“智能+保险”交叉创新人才培养模式，锻造一批未来在金融、税务、保险等领域的复合型拔尖创新人才。

此外，双方还将联合开展科研合作，探索建设“中财大+北理工+企业”的合作实验室平台，协同开展关键技术与重大应用攻关，为国家和首都经济社会发展和安全提供智力支持。联合开展教育教学改革，聚焦金融、税务、国际税收、保险、精算等专业领域，合作建设一批前沿交叉专业课程，联合开发一批高质量数字化教学资源，创新打造新工科、新文科建设新范式。

中国工程院院士、北京理工大学党委书记张军表示，中央金融工作会议提出建设金融强国宏伟目标，打造一支堪当建设金融强国重任的人才队伍至关重要。希望双方以此次签约为契机，紧密合作、同向发力，在深化人才培养、优化学科布局、强化科技创新上落实落地、做细做精，合力建设新时代校际合作的示范标杆。

中央财经大学党委书记何秀超表示，双方将面向党和国家重大战略需求，立足高等教育在教育强国建设中的龙头作用，聚焦立德树人根本任务，探索复合型拔尖创新人才培养模式，推动构建自主创新人才培养体系，建构新工科、新文科建设新范式，打造校际合作的新标杆和新高地，践行教育强国使命，服务中国式现代化建设。

中央财经大学校长马海涛表示，此次双方合作是对“强国建设、教育何为”这一时代课题的有力回答，必将成为高等教育服务强国建设的新典范、新标杆。希望通过两校的探索，共同培养出数智时代服务国家战略和人民所需、可堪重任的复合型拔尖创新人才，为双方建设中国特色、世界一流大学注入澎湃动能。

中国工程院院士、北京理工大学校长龙腾表示，双方将进一步推动优势互补、双向赋能，加快推进学科交叉融合，共同构筑全面均衡发展的高质量学科体系，探索人才培养新模式，构建新工科与新文科建设新范式，推动一流大学建设取得新成效，谱写服务人才强国和金融强国建设新篇章。（李依环、实习生聂陈昱）

(责编：李昉、熊旭)

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