原标题：教育部等三部门印发《中等职业教育国家奖学金评审办法》

为贯彻落实党的二十大报告关于“完善覆盖全学段学生资助体系”的要求，进一步完善和规范中等职业教育国家奖学评审工作，根据《职业教育法》学业技能并重的原则和有关要求，近日，教育部、人力资源社会保障部、财政部联合印发了《中等职业教育国家奖学金评审办法》（以下简称《评审办法》）。

2019年秋季学期起，我国设立中等职业教育国家奖学金，用于奖励中等职业学校（含技工学校）全日制在校生中学习成绩、技能表现等方面特别优秀的学生，每年奖励2万名，每生每年6000元。4年多来，中职国家奖学金极大激励了广大中职学生勤奋学习、成长成才，为职业教育发展营造了良好的社会氛围。

本次印发的《评审办法》，是对2019年《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》的修订。此次修订主要有三点变化：一是更加突出技能导向。要求各地各校在评选中，优先推选参加技能竞赛并获奖的学生。增加技能竞赛奖项，将世界职业院校技能大赛作为国际性技能竞赛奖项。二是倾斜支持人才紧缺专业。为贯彻新职教法精神，将国奖名额倾斜专业中的“养老”改为“康养”，增加“托育”和“护理”两个专业，体现国家对发展人才紧缺专业的支持。三是使用信息系统开展评审工作。为确保评审工作公平、公正，进一步提高评审工作效率，明确强调使用国家奖学金评审系统开展中职国家奖学金评审，各地各校通过评审系统报送评审结果。

《评审办法》的印发，标志着中职国家奖学金评审工作已经从初步探索步入常规开展阶段，这将进一步激励广大中职学生树立成为“大国工匠”的远大目标，勤奋学习、勇于实践，不断提高知识水平和职业技能；将进一步推动各地各校完善评审工作、健全学生综合评价机制，引导学生努力成为高素质技术技能人才；将进一步营造关注职业教育、重视职业教育的良好社会氛围,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

(责编：李昉、郝孟佳)