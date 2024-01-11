人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

传承十八载！第七届“感动北航”颁奖典礼举办

2024年01月11日11:38 | 来源：人民网-教育频道
小字号

第七届“感动北航”颁奖典礼举办。校方供图

第七届“感动北航”颁奖典礼举办。校方供图

人民网北京1月11日电 （记者李依环）10日，第七届“感动北航”榜样人物和群体颁奖典礼在北京航空航天大学举行。会上，王桢元、刘鑫、王海峰、杨代全、马克·亨利·德宏、王昂、马殿富、钟群鹏、戚发轫等10位榜样人物，以及北航造血干细胞捐献者群体、北航冬奥志愿服务团队、北航老教授报告团、某飞行器科研团队、自动控制原理本科育人团队等5个榜样群体现场揭晓。

本届获奖人物和群体中，有铸就大国重器的领军大师，也有在平凡岗位上默默奉献的教职员工；有传递大爱、挺膺担当的青年学子，也有饮水思源、情系母校的北航优秀毕业生。典礼现场，获奖代表走上舞台，以真挚的语言讲述了自己的故事，表达了对事业的执着追求、对家国的深沉责任、对人生的深刻感悟以及对北航的深厚情感。

“一届届‘感动北航’获奖者是一代代北航人拼搏奋进的精神写照，也是指引后来者创新进取的行为世范。”北京航空航天大学党委书记赵长禄表示，希望师生校友一同铭记和传递感动，共同营造一流大学文化氛围，孕育一流大学精神气质，以更加饱满昂扬的精神状态投身中国特色、世界一流大学建设，共同奏响强国建设、民族复兴最美的乐章。

据悉，“感动北航”已经成为北航文化育人的品牌项目，旨在传承发扬北航精神，激励着每一名北航人锤炼品行、砥砺奋进，自2005年举办首届活动以来，已有63位北航师生校友个人或群体获奖。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部