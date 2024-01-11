第七届“感动北航”颁奖典礼举办。校方供图

人民网北京1月11日电 （记者李依环）10日，第七届“感动北航”榜样人物和群体颁奖典礼在北京航空航天大学举行。会上，王桢元、刘鑫、王海峰、杨代全、马克·亨利·德宏、王昂、马殿富、钟群鹏、戚发轫等10位榜样人物，以及北航造血干细胞捐献者群体、北航冬奥志愿服务团队、北航老教授报告团、某飞行器科研团队、自动控制原理本科育人团队等5个榜样群体现场揭晓。

本届获奖人物和群体中，有铸就大国重器的领军大师，也有在平凡岗位上默默奉献的教职员工；有传递大爱、挺膺担当的青年学子，也有饮水思源、情系母校的北航优秀毕业生。典礼现场，获奖代表走上舞台，以真挚的语言讲述了自己的故事，表达了对事业的执着追求、对家国的深沉责任、对人生的深刻感悟以及对北航的深厚情感。

“一届届‘感动北航’获奖者是一代代北航人拼搏奋进的精神写照，也是指引后来者创新进取的行为世范。”北京航空航天大学党委书记赵长禄表示，希望师生校友一同铭记和传递感动，共同营造一流大学文化氛围，孕育一流大学精神气质，以更加饱满昂扬的精神状态投身中国特色、世界一流大学建设，共同奏响强国建设、民族复兴最美的乐章。

据悉，“感动北航”已经成为北航文化育人的品牌项目，旨在传承发扬北航精神，激励着每一名北航人锤炼品行、砥砺奋进，自2005年举办首届活动以来，已有63位北航师生校友个人或群体获奖。

(责编：郝孟佳、熊旭)