人民网北京1月18日电 （记者李昉）17日，为纪念我国著名小学语文教育家袁微子先生诞辰110周年，“袁微子与中国小学语文教育”主题展览在人民教育出版社举行。该展览包括近百幅生动的历史图片以及袁微子历史视频资料等珍贵展品。

本次展览主要分为三个部分，分别从袁微子对教材的贡献，对小学语文教育的贡献，以及他与一线教师的密切互动几方面来进行展示。在第一个展柜中，除了展示袁微子青年时代在报刊上发表的文章，还有其家人保存的部分调研、学习、会议笔记。第二个展柜展示了袁微子的部分手稿，“一次试讲的前后”记录了他讲授《在仙台》的一些反思；另一篇《人品、文品》写于1988年，是他悼念恩师、老社长叶圣陶的文字，情深意切。

记者从人民教育出版社了解到，从1955年之后，袁微子曾任人民教育出版社小语编辑室副主任、主任，编审、学术委员会委员、课程教材研究所研究员、全国教材审查委员会委员、全国小学语文教学研究会名誉理事长，曾参与多套人教版小学语文教材的编研工作，并在内容上进行了创新。他在教材中增加读写训练环节，提出要把马克思主义哲学观点贯穿到教材建设的全过程，并主编以“读写训练项目”为核心的全国统编教材，为新中国小学语文教材建设做出了里程碑式的贡献。

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