人民网北京1月25日电 新中考改革实质是什么？基于核心素养的大单元教学如何设计？学历案设计怎样更适应个性化发展？……日前，密云区穆家峪中学与北京日坛中学联合开展了寒假教师实训活动，两校教师互研互促，在交流研讨中不断更新教育理念，提高育人本领。

该活动只是北京城乡义务教育学校“手拉手”结对共建的一个缩影。据了解，2023年，北京市教委深入开展城乡义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作，统筹365对义务教育学校开展“手拉手”结对，覆盖了全市所有乡镇义务教育学校，不断发挥城乡要素整合的倍增效应，走出了一条城乡义务教育“共同富裕”的新路径。

结成学伴，拓展学生“朋友圈”

共同向烈士墓敬献花篮、参观古北口长城抗战纪念馆、瞻仰古北口长城纪念碑、在胜利广场演唱红色歌曲……临近寒假时，密云区穆家峪中学与北京日坛中学开展了以“国歌长城铸忠魂·血脉国防筑初心”的联合研学实践活动。学生们共同登长城、走革命战士走过的路、唱红色歌曲，感受革命战士保家卫国艰苦和决心，也增进了彼此的友谊和了解。

记者在采访中发现，不少结对学校立足区位优势，打破校际界限，创新性设计校际间学生交流实践活动，探索开展结对学校间学生学伴关系的建立，促进更多教育要素和优质资源在城乡学校间有序流动。

北京市顺义区北务中学与北京第二中学分校结对后，充分发挥两校的优势资源，北务中学的学生可以到北京第二中学分校“游学”，观摩参加特色教育教学活动，沉浸式、体验式学习，促进综合素养的提升。同时，北务中学的农耕基地可以为北京二中分校学生体验农耕生活提供助力，开展主题劳动实践活动，两校班级之间结成友好班集体，学生之间结成学伴，促进两校学生共同进步、共同成长。

学习互促，育人模式转型升级

“从三帆中学朝阳学校归来，让我们感触最深的就是学校楼道里随处可见的阅读设施和图书，让学生们能够自由阅读。”北京市顺义区第十二中学相关负责人介绍，和北师大三帆中学朝阳学校“手拉手”后，学校受到三帆朝阳学校的启发，准备将原来的封闭教室，改造成可以自由出入的活动空间并准备丰富的书籍，让孩子们可以享受自由阅读带来的美好体验。

作为优质资源牵头校，北京市西城区第十三中学与密云区水库中学、房山区青龙湖中学、昌平区第一中学天通苑校区组成“四校联盟”，共同开展教育研讨交流活动。“四校”将在管理、教研、干部教师、课后服务等“四个一体化”建设过程中，相互促进、共同发展，在教学、课堂、育人能力、课程、评价效能等方面探索育人新模式，提高教育教学质量。

“城乡义务教育学校‘手拉手’，可以各自利用学校独特的地理位置优势和资源优势共同开展实践体验活动，让两校师生、家长深度融合参与，不断提高育人质量。”密云区水库中学校长张克昌说。

同心共研，拓宽教师成长路

1月24日，房山区坨里中学与朝阳外国语学校开展“手拉手”活动，双方围绕期末试卷讲评课参与备课、听课、评课等。“这次真是让我受益匪浅，朝阳外国语学校对于青年教师的培养模式非常值得我们借鉴。”坨里中学的教学干部代表王彦说。

据了解，房山区坨里中学与朝阳外国语学校“牵手”后，两校就课程教学、队伍建设、教科研训等方面的资源支持拟定具体计划，还组织了多次互动访学交流，两校教师同学共研，提升了教育教学水平和专业素养，也拓宽了教师成长路径。

“城乡‘手拉手’活动可以让我们双方资源实现共享。”在朝阳外国语学校校长王秀彩看来，手拉手合作不是单向的“输血”，而是一种“双向奔赴”。“房山区坨里中学背靠青龙湖镇，有丰富的研究资源，我们将来可以组织团队去进行研修活动。教育就应该是一群人奔着一个目标一起走。”王秀彩介绍，下一步，两校将通过线上线下融合、现场互动、实地考察、互派跟岗等方式，开展全方位的交流合作。（郝孟佳、薛雨桐、实习生聂陈昱）

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