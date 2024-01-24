人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

教育部：撤销“致敬英雄”全国青少年文化艺术创作主题教育竞赛活动资格

2024年01月24日16:26 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京1月24日电 （记者郝孟佳）今天，教育部在其官网发布通报，撤销“致敬英雄”全国青少年文化艺术创作主题教育竞赛活动资格。

教育部官网截图。

教育部官网截图。

通报称，根据群众举报线索，教育部对中国少年儿童文化艺术基金会主办的“致敬英雄”全国青少年文化艺术创作主题教育竞赛有关问题进行了调查核实。

经查，群众举报基本属实，该竞赛存在私设子赛项、层层转包、违规收费、管理混乱等突出问题，在社会上造成了恶劣影响。

经多次约谈提醒，主办方仍未妥善整改，严重违反教育部、中央编办、民政部和市场监管总局等四部门联合印发的《面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法》有关规定。经履行相关程序，决定撤销“致敬英雄”全国青少年文化艺术创作主题教育竞赛活动资格。从即日起，中国少年儿童文化艺术基金会及相关主体不得再举办“致敬英雄”全国青少年文化艺术创作主题教育竞赛活动。

教育部希望2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动其他主办单位以此案为鉴，严格遵守公益性原则，切实做到“零收费”，竞赛结果必须公平、公正、公开，并严禁与招生入学关联挂钩。如有违规，教育部将会同有关部门严肃处理。

同时，教育部提醒广大学生及家长，擦亮眼睛，不要参加违规竞赛，不要相信“包获奖”谣言。如发现违规问题线索，可向教育部门反映，教育部将会同有关部门严厉打击，共同维护群众合法权益，努力营造良好教育环境。

记者在教育部官网查阅发现，教育部于2022年9月印发了《2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单》，确定全国青少年人工智能创新挑战赛等44项竞赛活动，“致敬英雄”全国青少年文化艺术创作主题教育竞赛位列其中。

教育部在发文中明确，竞赛应坚持公益性，不得以营利为目的。不得向学生、学校收取成本费、工本费、活动费、报名费、食宿费、参赛材料费、器材费和其他各种名目的费用，做到“零收费”。不得指定参与竞赛活动时的交通、酒店、餐厅等配套服务。不得通过面向参赛学生组织与竞赛关联的培训、游学、冬令营、夏令营等方式，变相收取费用。不得推销或变相推销资料、书籍、辅助工具、器材、材料等商品。不得面向参赛的学生、家长或老师开展培训。不得借竞赛之名开展等级考试违规收取费用。赞助单位不得借赞助竞赛活动进行相关营销、促销活动。不得以任何方式向学生或组织学生参赛的学校转嫁竞赛活动成本。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部