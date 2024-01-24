人民网北京1月24日电 （记者郝孟佳）今天，教育部在其官网发布通报，撤销“致敬英雄”全国青少年文化艺术创作主题教育竞赛活动资格。

教育部官网截图。

通报称，根据群众举报线索，教育部对中国少年儿童文化艺术基金会主办的“致敬英雄”全国青少年文化艺术创作主题教育竞赛有关问题进行了调查核实。

经查，群众举报基本属实，该竞赛存在私设子赛项、层层转包、违规收费、管理混乱等突出问题，在社会上造成了恶劣影响。

经多次约谈提醒，主办方仍未妥善整改，严重违反教育部、中央编办、民政部和市场监管总局等四部门联合印发的《面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法》有关规定。经履行相关程序，决定撤销“致敬英雄”全国青少年文化艺术创作主题教育竞赛活动资格。从即日起，中国少年儿童文化艺术基金会及相关主体不得再举办“致敬英雄”全国青少年文化艺术创作主题教育竞赛活动。

教育部希望2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动其他主办单位以此案为鉴，严格遵守公益性原则，切实做到“零收费”，竞赛结果必须公平、公正、公开，并严禁与招生入学关联挂钩。如有违规，教育部将会同有关部门严肃处理。

同时，教育部提醒广大学生及家长，擦亮眼睛，不要参加违规竞赛，不要相信“包获奖”谣言。如发现违规问题线索，可向教育部门反映，教育部将会同有关部门严厉打击，共同维护群众合法权益，努力营造良好教育环境。

记者在教育部官网查阅发现，教育部于2022年9月印发了《2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单》，确定全国青少年人工智能创新挑战赛等44项竞赛活动，“致敬英雄”全国青少年文化艺术创作主题教育竞赛位列其中。

教育部在发文中明确，竞赛应坚持公益性，不得以营利为目的。不得向学生、学校收取成本费、工本费、活动费、报名费、食宿费、参赛材料费、器材费和其他各种名目的费用，做到“零收费”。不得指定参与竞赛活动时的交通、酒店、餐厅等配套服务。不得通过面向参赛学生组织与竞赛关联的培训、游学、冬令营、夏令营等方式，变相收取费用。不得推销或变相推销资料、书籍、辅助工具、器材、材料等商品。不得面向参赛的学生、家长或老师开展培训。不得借竞赛之名开展等级考试违规收取费用。赞助单位不得借赞助竞赛活动进行相关营销、促销活动。不得以任何方式向学生或组织学生参赛的学校转嫁竞赛活动成本。

(责编：李依环、熊旭)