人民网上海1月31日电 （记者孙竞）“人工智能与高等教育融合服务高质量发展，核心问题是人才培养，即如何促进智能技术与人才培养相生相长，如何培养学生超越机器的核心竞争能力，如何推动传统能力培养向创造能力培养转变，这是当前教育数字化改革的重要课题。” 北京邮电大学校长徐坤31日表示。

当日，2024世界数字教育大会“人工智能与数字伦理”平行会议在上海召开。徐坤从智能技术赋能知识学习、智能技术赋能教学变革、智能技术赋能开放共享三个方面，介绍了人工智能与高等教育融合发展的北邮实践与思考。

徐坤谈到，人工智能赋予了学习者更大的自主权，将推动原有单一的“人-师”互动转变为“人-师-机”多维互动，形成教学环境更加开放、师生关系更加平等、育人方式更加灵活的教育教学生态。因此，要深刻认识人工智能与高等教育融合发展对教学手段、教师综合素养等方面提出的新要求，全力打造有助于增强学生自主学习能力和真实场景体验的数字化教学环境，实现教师高效地教、学生更高效地学。

徐坤认为，教育数字化的显著特征是资源开放共享，根本追求是人的全面发展。推进教育数字化发展不仅需要智能技术的系统集成，更加需要社会资源的多方整合，共同汇聚起服务学生综合发展的育人力量。要以更加开放的姿态广泛汇聚各类主体优势力量，加快教育数字化交流合作，助力高等教育数字化水平和成效实现整体跃升。

“我们要正确处理好‘技术创新’与‘教育变革’之间的关系，更好实现两者之间的双向赋能。”徐坤强调，加快教育数字化发展，要坚持以人为本，在真好用真管用的教育应用上下功夫；要坚持学用结合，在真场景真实践的数字环境上谋创新；要坚持资源互通，在真联合真共赢的协同发展上聚力量。

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