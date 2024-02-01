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同济大学校长郑庆华：坚守教育初心 防止技术凌驾于育人之上

孙竞、李昉、实习生吕轩
2024年02月01日19:23 | 来源：人民网-教育频道
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人民网上海2月1日电 1月31日，2024世界数字教育大会在上海闭幕。“智能时代、教育何为”成为世界关注的时代命题。

当前，以人工智能为代表的新一代信息技术，既是推动教育实现更高质量发展的重要机遇，同时也带来了数字伦理方面的现实挑战。如何坚持“智能向善”，推动人工智能持续赋能教育创新发展？人民网记者在大会期间采访了同济大学校长、中国工程院院士郑庆华。

人工智能不能被局限在提供答案的层面

如今，人工智能已经在无形中影响着教师的“教”、学生的“学”、学校的“管”，成为获取知识和传播知识的工具。面对人工智能，郑庆华指出，要趋利避害，进行正确引导和教育，拥抱人工智能赋能教育带来的新机会和挑战。

“我们坚决不能躺在让人工智能给我们提供答案、给我们做作业、给我们考试这些上面。相反，我们要在这个基础上，应用人工智能培养学生创新意识，强化专业学科的交叉融合，以问题为导向创新理论和方法，破解工程技术的难题，这才是人工智能赋能教育的目标。”郑庆华强调。

郑庆华介绍，目前，高校自主开发的人工智能学科模型已应用到实际教学当中。在同济大学，每天要录制几百门甚至上千门课程，用来分析老师每门课程的优点与不足之处。同时，通过大模型分析学生在图书馆下载了什么内容、阅读了什么资料，可以找到学生的兴趣点和学习难点，便于教师精准辅导。

“过去的教育是大水漫灌，现在利用人工智能，我们可以做到精准滴灌，进行个性化的辅导，这是非常有意义的。”郑庆华谈到，“此外，在学业评价方面，过去只能通过一张卷子来评测，现在可以对学生进行全过程、多维度的分析评价，找到优点与短板。”

郑庆华认为，在高等教育大众化时代的背景下，人工智能为解决教育个性化问题提供一种很好的可能性。未来几年，教育评价方式将会有一个比较大的跃升。他希望，青年人也可以在人工智能赋能教育的过程中认识到科技创造价值、科技创造知识的这种魅力，激发他们内心学习的动力。

人工智能赋能教育应当坚守初心

郑庆华指出，人工智能对教育产生了深刻的影响，包括改变知识生产方式和传播方式，弱化大学的作用、功能和地位，影响人类正确的价值取向，颠覆现有办学管理模式等等。人工智能互联带来的问题同样不能忽视，例如人和人之间的交流被削弱。

他认为，人工智能赋能教育解决了知识获取的手段、方法、效率、质量，使得人和人之间的交流可以在虚拟环境下顺畅地进行，但是绝对不能替代真人教育。

“人还是要通过感情，让爱来赋能教育，不能全部用数字化来替代。这种眼神的交流、情感的互动、肢体的语言，才使教育更具有亲和力和感染力。”郑庆华表示，“该动手的还要动手、该互动的还要互动、该一块娱乐的还要一块娱乐，否则人和人就变成了机器跟机器的交流。这个跟教育的初心是不相吻合的，我们需要用爱、用真情实感、用能力、用素养去教化人、提升人、培养人。”

郑庆华认为，教育的根本初心是使人向善，提高人类的文明素养、科学素养，让人在追求科学真理的路上不断前进。人工智能赋能教育应当坚守初心。从教育的本质上来说，是从思想、理念、方法、技术等全方位对人的全能教育。

“要保持教育的初心和使命，人类要把机器先训练好。”郑庆华提到，要人工智能正确地赋能教育，首先得把机器修炼好，让机器按照人的价值导向去做人想让他做的事情，而不能让机器来支配人，这是目前面临的难题。

未来教育将是机器、教师、学生共同成长模式

AI赋能在不断改变教育的格局，那么未来的教育将是一种什么形态呢？郑庆华认为，未来的教育将形成“师—机—生三元模式”，机器与教师、学生互学习、同进步、共成长，以人机协同的新智商超越人类自身智商的局限性。

“这个过程里，需要解决好人对人、人对机、机对人的三类教育，其中最关键的是做好人对机器的教育，即训练机器，使机器遵从人类认知，实现价值观对齐。”郑庆华说。

未来人与人之间的教育中，传统教师作用也将发生调整，重在价值塑造、思维创新和能力培养，而知识传授的作用将不断弱化。在机对人的教育方面，郑庆华认为，人工智能将更加深入地赋能教育，同时还会产生机与机之间的互相学习，例如对抗博弈、自主智能等。

郑庆华建议，面向未来，既要发挥人工智能的赋能作用，又要防止技术凌驾于育人之上。对教师而言，要教会学生如何思考与创造，不能只停留在知识传授和获取。对学生而言，要培养批判性思维，绝不能满足于人工智能推送的现成答案。

“我们要深刻把握人工智能未来的发展趋势，坚持科技向善，解决好人机共融问题，实现人工智能赋能教育的全过程，朝着人类设定的价值方向去前进。”郑庆华表示。

(责编：孙竞、熊旭)

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