人民网北京1月25日电 （记者李依环）为适应首都教育安全工作的新形势、新情况、新要求，不断强化中小学幼儿园安全风险防控体系建设，更好地发挥首都高端智库服务基础教育校园安全工作的作用，近日，北京市教委成立了首都基础教育系统校园安全工作专家咨询委员会（以下简称“安咨委”）。

据悉，安咨委是由北京市教委发起，配合、协助市教委，在促进校园安全工作提质升级等方面开展专业性工作的专家组织，设置交通安全、治安管理、消防安全、安全生产、安全教育、食品安全、突发事件处置、实验室及危险化学品管理等8个专委会，以加强对中小学校幼儿园安全工作的分类指导。本届共有委员113人，其中市级行业主管部门30人、高校及科研机构25人、各区教育系统58人。

在24日举行的安咨委成立大会上，安咨委主任委员、北京教育学院院长张永凯表示，安咨委将坚持首善标准，为推动首都基础教育系统校园安全工作高质量发展贡献智慧力量；坚持多方协同，为推动首都基础教育系统校园安全工作高质量发展凝聚合力；坚持守正创新，推进首都基础教育系统校园安全工作领域治理体系和治理能力现代化建设。

对履行好安咨委职责，北京市教委副主任王方提出三点希望：一是要提高政治站位，在围绕中心、服务大局上下功夫；二是要强化责任担当，在发挥安咨委平台作用和专家资源优势上下功夫；三是要加强科技创新，在科技赋能促进校园安全工作上下功夫。

据介绍，下一步，安咨委将围绕强化校园安全风险防控体系建设这一核心，利用好安咨委的资源优势和人才优势，发挥好各专委会桥梁纽带作用，建立健全定期沟通交流、研究会商等机制，不断探索、总结、凝练好的校园安全工作经验，搭建起交流展示首都基础教育系统校园安全工作的更大平台，打造“共商共建共治共享”的发展同心圆，用实际行动回答好“教育强国，安全何为”这一时代重大课题。

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