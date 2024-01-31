全球数字教育发展指数和《中国智慧教育发展报告（2023）》发布。顾超 摄

人民网上海1月31日电 （记者孙竞）今天，在2024世界数字教育大会闭幕式上，中国教育科学研究院院长李永智正式发布了全球数字教育发展指数和《中国智慧教育发展报告（2023）》。

据介绍，全球数字教育发展指数（Global Digital Education Development Index，简称GDEI）是中国教育科学研究院创新应用基于证据的评价范式所研制的评估各国数字教育整体发展水平的综合性指数。

中国教科院提出，全球数字教育发展可划分为转型起步、资源共享、数据驱动、AI融合和生态重塑五个阶段。各国数字教育发展水平在数字素养提升、数字教育的体系构建、数字教育制度创新、数字教育内容重构、数字化教学变革、数字教育治理升级等六个指数评价维度上，存在一定差异。从指数排名情况看，全球数字教育发展高水平国家具有一定聚集性特征和跨越性发展特征。

记者注意到，在过去三年，我国在数字资源建设应用、数字素养培养、数字教育体系构建3个方面取得明显进展，指数排名从24位跃升到第9位，前进15位。《中国智慧教育发展报告（2023）》呈现了基础教育、职业教育、高等教育和特殊教育等领域的20个典型案例，集中展示了数字教育的中国实践。

面向全球，报告提出近期数字教育发展的五个趋势：第一，生成式人工智能的教育应用前景广阔，助力实现大规模个性化学习；第二，科技驱动的沉浸式场景将改善学习体验，使虚实融合成为学习新常态；第三，教育评价将实现数字化转型，为终身学习体系提供支撑；第四，教师与人工智能共存、共教、共学，创生人机复合型教师；第五，数字教育应用生态蓬勃发展，泛在、多元、智能化的学习环境将催生新的教与学方式。

李永智表示，指数排名并非最终目的，找到各自最适合的数字教育发展路径才是关键所在。中国数字教育发展的特色之路必将为世界数字教育发展贡献更多借鉴。希望通过全球数字教育发展指数（GDEI）评价，共同构建一个互鉴、可比、相互促进的国际教育新生态，为构建人类命运共同体贡献力量。

(责编：李昉、熊旭)