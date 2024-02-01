何佳恒

美国密歇根大学中国留学生组织的赛艇队正在训练。

作者供图

2023年12月，经过5年的筹备及制作，由密歇根大学校友王卫东、胡澜等人发起、专业摄影团队拍摄制作的《密行》纪录片在北京首映，这部纪录片反映了密歇根大学中国学子的留学生活，采访了密歇根大学众多杰出校友，展现了他们不畏挑战、突破自我、锐意进取的精神风貌。

密歇根大学在U.S.News美国最佳公立大学排名中常年位居前列，自19世纪起，密歇根大学的中国留学生就为促进中国社会发展与中美交流作出了重要贡献。1896年，两位来自中国的女生在密歇根大学医学院毕业后，回国投身医学教育事业。当时，密大校董深受触动，专门建立了东方妇女奖学金，为亚洲女性提供留美接受高等教育的机会。

新中国成立后，密歇根大学的中国留学生投身祖国建设一线。物理系毕业生朱光亚参与组织了中国原子弹、氢弹的多项工作任务；工程学院毕业生任新民是中国导弹与航天技术的重要开拓者之一……他们是众多密歇根大学留学生中的一部分，学成归来，为祖国的发展献出力量。

这部纪录片的发起人王卫东在上世纪80年代前往美国求学，当时他的导师不仅前往机场接他，还为他联系学校宿舍。初来异国的王卫东感受到了陌生环境的善意，他很快适应了异国学习生活。王卫东后来成为一名律师，他将善意传递了下去，在担任清华大学苏世民书院的行业导师时，他关心各国学子，带外国学生了解中国多元文化，增进情谊。

在密歇根大学，老师常常和中国学生交流互动：商学院的吴迅老师同校友一起赞助中国留学生成立了赛艇队，丰富留学生的生活，锻炼大家的体魄；法学院的几位教授不仅关心中国学生的日常生活，还常到中国讲学，对中国文化颇有了解。

当《密行》在密歇根大学实地拍摄时，我正在物理系读书，参与了纪录片的拍摄，同时增强了对学校有关中美人文交流历史的了解。纪录片中密歇根大学学子们留学报国的故事深深激励了我，我在担任密歇根大学中国学生学者联谊会主席期间，推动学联更加积极地组织中美民间交流活动，搭建中美青年学者交流的桥梁。

密歇根大学中国学生学者联谊会由学校中国青年组成。每年，我们在密歇根剧院举办春节联欢晚会，把年味带进安娜堡。春节联欢晚会不仅让留学同胞感受到节日氛围，也吸引了许多美国朋友参与到中国新年的庆祝活动中。我们每年还会举办密歇根（密西根）中国论坛，吸引了上千人参与。此外，我们还邀请中国公司前往密歇根大学举办招聘会，为密大毕业生拓展就业机会……这些活动进一步促进了中美两国人民的相互交流和理解。

《密行》纪录片体现出这一理念，鼓励更多海外求学的中国青年响应时代的召唤，留学报国，不负使命。

（作者曾系密歇根大学中国学生学者联谊会主席）

(责编：李依环、李昉)