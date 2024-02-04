原标题：中国工程院院士印遇龙：“想创新，首先需要脚踏实地”

党的二十大报告强调，加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。纵观全球，农业强国必是农业科技创新强国。加强农业科技创新是提高农业生产效率和质量的关键，对于保障我国粮食安全、重要农产品供给和建设农业强国至关重要。

农业科技创新人才是建设农业强国的关键支撑，必须具备能担当重任的能力与素质。我从事农业创新研究和猪的养殖工作已有40多年。我认为，要想成为一名农业科技创新人才，就要掌握丰厚的专业知识，必须亲临生产一线。拿养猪来说，只有真正熟悉养猪场的各个生产环节，才能发现问题，取得可应用于实际生产、提高生产效率的研究成果。为此，我要求学生不但要做好实验、写好科研论文，更重要的是每个人都必须到一线去。想创新，首先需要脚踏实地，掌握好基本技能。

要想成为一名农业科技创新人才，还要具备创新意识和求异思维，及时掌握最新的农业科技理论与方法。现代农业已经进入智能化的新阶段，很多研究都需要借鉴其他学科的新技术，进行多学科交叉融合研究。比如智慧养猪，就需要与计算机大数据专业相结合。我总是鼓励我的学生要多与其他领域的学者交流，多参加国际学术会议，进一步培养创新思维，实现交叉学科在农业领域的应用。

近年来，国家不断完善农业科技人才培养的体制机制，积极构建农业科技人才队伍体系，强化人才培养政策支持。我们作为老一辈的科研工作者，要大力培养选拔青年人才。年轻人思维活跃、创造性强，要给他们提供条件，鼓励他们进行创新性研究，厚植培养农业科技创新人才的土壤。

打好了基础，就可以琢磨如何出成果。以我多年科研的经验看，需要做到三点：

一是农业科研人员必须密切关注农业领域国家重大需求和产业行业急需，要敢于质疑和善于发问。只有求异才能打破习惯性思维的束缚，以独特、敏锐的视角发现新颖的科学问题，使新的发明和发现涌现出来。

二是农业科研人员的视野不能只局限于传统农业，需要多关注相关领域，多进行交叉学科的探索，取长补短，互学互鉴，有助于更好地做出农业创新成果。

三是农业科研人员要持之以恒、不怕困难、勇攀高峰。科研之路是寂寞和艰辛的，一定会碰到各种挫折和困难。只有我们始终保持“咬定青山不放松”的韧劲、“不破楼兰终不还”的拼劲，方能“守得云开见月明”。

（记者任欢采访整理）

(责编：李昉、郝孟佳)