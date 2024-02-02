人民网北京2月2日电 （记者郝孟佳）近日，国务院学位委员会办公室发布《关于做好2024年同等学力人员申请硕士学位外国语水平和学科综合水平全国统一考试工作的通知》（以下简称通知）。通知明确，外国语考试时间为2024年5月19日上午9时至11时30分，学科综合水平考试时间为下午2时30分至5时30分。

通知表明，申请人应已获得学士学位，并在获得学士学位后工作3年以上（即2021年3月底以前获得学士学位者）；或虽无学士学位但已获得硕士或博士学位者；或通过教育部留学服务中心认证的国（境）外学士（2021年3月底以前获得学位者）、硕士或博士学位获得者。

通知要求，申请人在教学、科研、专门技术、管理等方面有关材料已提交学位授予单位，并经学位授予单位审查确定具有申请硕士学位资格。

根据《关于授予具有研究生毕业同等学力人员临床医学、口腔医学和中医硕士专业学位的试行办法》（学位〔2015〕10号），以同等学力申请临床医学、口腔医学和中医硕士专业学位的考生资格不受以上条件限制，但须具备以下条件：一、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类本科毕业生并获得学士学位；二、正在接受住院医师规范化培训的住院医师或已获得《住院医师规范化培训合格证书》的临床医师；三、申请人所申请的专业学位类别及领域应与住院医师规范化培训专业相对应。

通知称，以同等学力申请硕士学位人员（以下简称同等学力人员）须参加外国语水平考试，应试语种应与申请学位相应学科在校硕士研究生培养方案规定的语种相同。全国统一组织的外国语水平考试主要语种为英语、俄语、法语、德语和日语。

申请外国语言文学硕士学位的，其外国语水平考试语种须与学位授予单位该学科在校硕士研究生培养方案规定的第二外国语语种相同，且学位授予单位已开设该课程。

同等学力人员申请马克思主义理论学科硕士学位，可选考哲学或政治学学科综合水平考试；申请教育经济与管理学科硕士学位，可选考公共管理或教育学学科综合水平考试。

此外，考生须按照通知要求于3月1日前在信息平台进行注册或更新在册信息，学位授予单位须于3月5日前在信息平台完成考生信息审核，通过审核并完成缴费后，考生方可参加考试。

(责编：李依环、熊旭)