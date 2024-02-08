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别让孩子们的寒假只剩“刷手机”

立 羽
2024年02月08日08:31 | 来源：人民网－人民日报
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时值寒假，暂别紧张的学习节奏，不少孩子一头“扎进”电子屏幕：或是在游戏中对战，或是沉迷于短视频，手不释“机”。“一给手机就笑，拿走手机就跳”“埋头刷手机，问话爱搭不理”“因为手机争夺战，亲子关系闹僵了”……凡此种种，令家长烦心、忧心。

00后、10后是互联网的“原住民”，让他们完全生活在没有手机的“真空环境”中，并不现实。但若被屏幕“绑架”，危害不容小觑。首先是视力问题。国家卫生健康委公布的数据显示，目前我国儿童青少年总体近视率在50%以上，其中“电子产品使用时间长”是重要影响因素。面对触网低龄化、近视低龄化，如何防止“小眼镜”增多，是全社会的共同关切。

长时间看屏幕、玩手机游戏等，还容易让孩子的大脑始终处于亢奋状态，难以集中注意力，导致生物钟紊乱、学习效率下降、社交兴趣不高等问题。更令人担忧的是，青少年处在世界观、人生观、价值观形成的关键时期，如果任由网络上的有害信息无过滤地呈现在他们眼前，将不利于其人生的长远发展。

这背后，家长与孩子的互动交流状况同样值得审视。倘若家长们都是“低头族”，走到哪儿刷到哪儿，这样的“言传身教”，如何要求孩子对手机“免疫”？家长是孩子的榜样，是其建立行为习惯、情感能力的范本。让孩子们健康使用电子产品，首先需要家长以身作则、做好示范。就此而言，不妨从帮助孩子过一个有意思、有意义的寒假开始。

其实，相较于简单粗暴地将手机夺走，引导孩子们主动把手机放下更为关键。这就需要家庭、学校、社会共同努力，进行柔性引导。比如，与孩子商定合理的用屏时间，奖惩分明，帮助孩子学会时间管理；培养孩子的自控力、判断力，让他们学会合理利用信息技术获取知识；引导孩子同朋友和家人建立更多联系，以现实世界的“强连接”代替虚拟世界的情感寄托。尤其是对部分农村留守儿童来说，由于缺少父母的直接陪伴，他们更容易把手机当成“玩伴”。想方设法给留守儿童更多关爱、陪伴和引导，才能让他们避免沉溺于电子产品。

从更广阔的视野来看，每个时代或许都有让家长感到头疼的现实问题。从台球厅、游戏厅，到电视、电脑，再到移动互联时代的各类电子终端……新鲜事物可能打开潘多拉的魔盒，也可能带来新技能、新行业、新风口。触屏用网，隔绝不可能，沉迷不可取。坚持适度原则，促进虚拟与现实良性互动，才能让孩子们更健康地成长。

《 人民日报 》（ 2024年02月08日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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