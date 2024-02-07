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留校过年也温暖！各高校春节仪式感已“龘”标

2024年02月07日14:49 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月7日电 品美食、写春联、开展游园会、举办团圆宴……新春佳节将至，年味渐浓。大学校园里，不少学子因学习、科研等原因选择留在学校过年。近日，各地高校纷纷举办“花式”迎新春活动，满满“仪式感”让留校过年的学子欢度温暖佳节。

北京航空航天大学：师生一起感受浓厚新春氛围。校方供图

北京航空航天大学师生共庆新春佳节。校方供图

“拼福板”上写下祝福和心愿，现场剪窗花、写春联、制作糖葫芦、包饺子，免费领取心意满满的“新春福袋”，师生共享丰盛美味的团圆宴......2月6日，“乘梦·北航人”新春团圆宴活动在北京航空航天大学举行，来自五湖四海的老师同学，共同感受浓郁的新春氛围。

同济大学推出新春团圆宴。校方供图

同济大学推出新春团圆宴。校方供图

为了让留校学子们过个开心热闹的龙年，2月2日，同济大学精心准备了新春大礼包、开展游园会等活动，还特别邀请留校学生齐聚一堂，共享团圆宴。据悉，该校还将在春节期间面向学子们推出“新年十餐”，每份都裹着浓浓的家乡味，既有料又有心。

天津大学同学们收到新春大礼包。校方供图

天津大学同学们收到新春大礼包。校方供图

2月5日，天津大学在两个校区同时开展留校学生迎新春文化活动。据悉，该传统学校已延续20余年。活动现场，学校为同学们准备了新年服装和年俗布景，邀请专业摄影师、化妆师为同学们拍摄新春写真，用光影记录下美好时刻。

南开大学推出美食暖胃餐券。校方供图

南开大学推出美食暖胃餐券。校方供图

为了让留校学子感受到浓厚年味，南开大学特别准备了美食暖胃餐券、慰问礼包和新春福袋等物资。新春福袋中包含福字、对联、贴纸等新春礼品。2月2日当天，该校还组织留校学生到两校区学生活动中心领取并填写南开特色明信片、信纸、信封、邮票，学生可写一封家书或为亲友送上新春的祝福。

华南理工大学推出火锅年夜饭。校方供图

华南理工大学推出火锅年夜饭。校方供图

吃团圆饭，过团圆年。华南理工大学准备了丰富的新春套餐礼包。春节留校的同学除夕至年初三共4天可免费享用新年大餐，除夕年夜饭安排火锅大餐。此外，该校还派发了精美新春大礼包，祝愿学子“橙”心“橙”意、“苹苹”安安。（李依环、实习生吕轩）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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