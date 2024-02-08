原标题：留校过年也温暖

火红的灯笼、喜庆的对联、多彩的年画……春节临近，四川大学校园内张灯结彩、喜气洋洋。

日前，一场新春趣味定向游园活动在四川大学望江校区拉开帷幕。趣味定向、新年年俗、新年国潮、新年美食等系列活动轮番上演，为寒假留校学生献上了一场年味儿十足的“节日大餐”。

当日下午1时，四川大学文华活动中心，同学们满怀期待地排起了长队。越南留学生陈玲珑排在前列，很快领到了一张活动地图。跟着她的游园路线，第一站就来到了“吃货天堂”，糖人摊、饺子摊、糖画摊、馓子摊等传统美食摊一字排开，天南地北的“年味儿”可以在这里一站尝尽。陈玲珑高兴地与家人接通视频，一起分享这个难忘的中国年。

各式各样的趣味活动正在校园里热烈展开——同学们积极参与新中国成立75周年答题竞猜活动，回忆往昔筚路蓝缕，立志今朝奋发有为；大家在套圈、跳房子、滚铁环、丢沙包中拾起儿时记忆；投壶、蹴鞠、迷你舞龙等传统体育和攀树、滑翔等创意项目让同学们跃跃欲试；写春联、剪窗花、画年画、画扇面等活动受到同学们热捧……

“今年的游园活动共设置了49个点位、75块祥龙拼图和128分的总成绩，分别寓意1949年新中国成立、2024年新中国成立75周年和四川大学建校128年。”四川大学学工部副部长卢希芬说，希望同学们在游玩中长知识、强自信、扬文化。

下午3时，四川大学党委副书记刘晓虎用朱笔点睛，“唤醒”一对狮子，拉开了新春联欢会帷幕。二胡演奏《新年快乐》与合唱《声声慢》，让大家在欢乐中领略传统音乐的婉转悠扬；伴随一曲《我和我的祖国》，一套太极24式在行云流水中展示中华传统武术的刚与柔；《川剧变脸》彰显了巴蜀儿女“喜怒随心，尽显自在”的豁达。同学们还纷纷上台，用歌声与舞蹈为大家献上新春祝福。

“大家一起欢庆新春，让没回家的同学感受到了浓浓年味儿。”计算机学院2022级研究生邓书超高兴地说。

据悉，今年是四川大学为寒假留校学生举办新春游园联欢活动的第10个年头。活动从最初的游园联欢，逐步发展成活动丰富、内涵深刻的综合活动，让留校学生感受到浓浓温情。今年，学校还将为留校学生发放生活补贴、提供“一分钱”年夜饭，在除夕夜组织留校学生包饺子汤圆、观看春晚等，多措并举让学生们欢度新春佳节。

（记者 周洪双 李晓东）

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