人民网记者 郝孟佳

“同学们，你们知道茶叶是怎么生产出来的，用了什么工艺制作，怎么冲泡才好喝，怎么喝才能对身体有好处吗……”近日，在福建老年大学茶文化趣谈班的课堂上，老师正在带领学员们认识茶叶，了解茶文化。茶文化趣谈班班长林琴笑言：“同学们总是会带着好茶来分享，我们在课堂上边品茶边学习茶文化、学习茶礼，这种体验式学习真是太棒了！”

近年来，中国已逐步进入老龄化社会，随着生活水平的提升，老年人追求精神生活的需求与日俱增，“文化养老”的理念更加深入人心。如何做好老年人的服务工作，让老年人“老有所学、老有所乐”受到社会各界普遍关注。

老有所学 学以致用

2023年11月15日，国家老年大学厦门分部成立，新校区首次招生推出的钢琴初级班课程，11秒钟就被报满，充分体现了老年人对精神文化生活的向往。

在厦门土生土长的王政南笑称自己是“老年大学二代”。早在80年代，王政南的父辈就曾在老年大学学习。退休后，王政南也成了国家老年大学厦门分部的学员，至今已经学习了十个年头。“老年大学已经成了我生活一部分，有了这一部分，生活就有意思了。”

今年64岁的田英，在福建老年大学学习摄影已经有一年多的时间，对于学校的教学质量，田英很满意。“虽然我的基础知识不够扎实，但老师总是能够很耐心地讲解，老师不仅讲理论，还结合实践，经常带我们去附近的公园练习拍摄，我现在已经能把学到的摄影技术应用到生活中。”田英表示，和家人或者朋友一起外出游玩的时候，自己拍的照片总是能收获很多赞美。

福建老年大学的老师正在给学员们上手机摄影课。国家老年大学供图

与田英同岁的王鸣金，报名的是福建老年大学的旗袍班。“内增素养，外塑形象”，王鸣金以此来表达上课的感受。“学习旗袍走秀，不仅给我带来了体态步态、形体上的变化，也让我变得自信。”王鸣金说，“更重要的是，我在老年大学找到了自己的园地，我现在的生活更加充实、更加快乐。”

福建开放大学党委书记陈兴炎表示，老年教育是我国教育事业和老龄事业的重要组成部分，是满足老年人精神文化需求和实施积极应对人口老龄化国家战略的重要途径，事关千家万户。

老有所乐 乐在其中

2023年3月3日，国家老年大学正式挂牌成立，揭开了老年教育高质量发展的新篇章。在国家开放大学的四级办学体系的支撑下，国家老年大学不断加强体系办学力量，依托福建开放大学将办学体系不断延伸至古田县等基层地区，形成了覆盖城乡社区的国家老年大学办学网络，有效扩大了老年教育的资源供给。

走进宁德市古田县金翼村乐龄学堂，大学生志愿者正在教老年人跳手势舞。手势舞简单易学，还能活动筋骨，是老人们最喜欢的课程之一。

宁德市古田县金翼村乐龄学堂的老人们正在学习手势舞。国家老年大学供图

刚学完手势舞的吴同营告诉记者，他是金翼村村支部书记，也是乐龄学堂的常务副校长兼学员。“除了手势舞、音乐、书法、健康讲座等，学校还开设了智能手机应用、移动支付城乡医保社保缴费等实用课程。”吴同营说，“我没上过大学，但是很想学习，想不到在这里听到了大学老师讲课，弥补了年轻时的缺憾。”

古田县副县长李杰表示，现在农村老龄人口占比高，大部分年轻人都在外工作，农村逐步空心化。“开设学习中心，就是要让老人们‘老有所养’‘老有所乐’，提升他们的幸福指数。”

结合实际情况，古田县还创新开展了“共学、共伴、共餐”的养教结合农村老年教育。“我们教老人家如何防诈，如何使用智能手机和孩子视频聊天，设置互助孝老食堂，也会组织一些趣味性活动。”李杰说，“老年人有了陪伴，在外打工的子女也能放心。老年人开心了，整个乡村的精神面貌都会焕然一新。”

老有所为 为己为人

在厦门思明区老年大学前埔南区教学点，社区里的老年人步行就能来上课，学校也常常组织学员通过表演节目、开设讲座、家访等方式做志愿活动。

进入厦门市思明区老年大学前埔南分校以后，葛选姬觉得最有成就感的就是，自己不仅能到台前唱歌、跳舞、指挥、演讲，还当上了红色宣讲员。“学校还组织大家去敬老院去慰问，为那里的老人们演出。”葛选姬说，“看到老人们很开心，我就觉得，退休了还能为社会做贡献，我真的很高兴。”

厦门老年大学的钢琴课上，老师正在教学员学习乐谱。国家老年大学供图

同样在前埔南分校学习的万红英是摄影班的学员，在学习了相关的摄影知识后，她多次深入周边社区，把自己学习到的知识分享给更多的老人。“老年人要‘老有所学’‘老有所为’，‘有所为’就是用我们学到的知识去服务社会、回报社会。”万红英说。

在厦门老年大学合唱团学习的骆志祥也曾去到戒毒所、老年养护中心等地进行义务表演。“‘赠人玫瑰，手有余香’，我们做志愿活动，自己也有成就感、获得感”。

厦门思明区老年大学老年模特班正在上课。国家老年大学供图

据厦门老年大学校长詹沧洲介绍，厦门巳构建起市、区、镇（街）、村（社区）四级老年教育网络，教学点全面覆盖到全市所有社区和行政村，打通了老年教育“最后一公里”。“通过教学点建设，一方面把老年大学办到了老年人的家门口，让老年人走出家门就能上学，另一方面也推动基层文明实践活动开展，让老年学员成为基层文明建设一支重要的力量。”

教育部公布的最新数据显示，截至2023年年底，已成立40家老年大学分部、3000个老年学习中心、5.5万个老年学习点。全国老年教育公共服务平台围绕“德学康乐为”五个类别上线课程43.6万门，总时长408.9万分钟，线上注册用户234.1万人，服务5640万人次学习。截至2023年年底，终身教育平台累计上线资源100余万个，服务学习者3600万余人次。

(责编：李依环、熊旭)