新春悄然近，国色佳音传。为庆祝即将来临的新春佳节，传播中国优秀传统音乐文化，丰富人们的文化生活，中国音乐学院精心筹划了一系列“中国音·中国乐·中国年”2024新春音乐会，通过电视和网络直播的形式陪伴海内外各地观众共度佳节。

首场网络直播将于2024年2月4日（农历腊月二十五）19:00在“人民网+”客户端率先与大家见面，为你预热新春！

群星云集，经典荟萃。“中国音·中国乐·中国年”2024新春音乐会全长165分钟，将通过“中国之韵·大美无疆”“东方之美·情韵悠扬”“华夏风光·红韵印象”和“锦绣山河·共谱华章”四个篇章为观众呈现一场喜悦祥和的贺年演出，用中国声音传颂中国故事。

两大乐团汇聚一堂，国乐交响乐并蒂绽放。中国音乐学院院长、指挥家李心草，中国音乐学院指挥系硕士研究生导师、指挥家袁丁将执棒中国音乐学院交响乐团，中国音乐学院国乐系主任、指挥家许知俊将执棒中国音乐学院民族乐团，两大乐团轮番登台，中国音乐学院演唱家、演奏家及校友们联袂献礼，共同为大家带来一场交响乐与民乐双重音乐体验。

直播时间：2024年2月4日 19:00

直播平台：“人民网+”客户端

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(责编：郝孟佳、熊旭)