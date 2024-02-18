原标题：全国人大代表杨学明：建设重大科技基础设施 构筑竞争新优势

“近年来，由于日益复杂的国际环境和国家高水平科技自立自强的需求，我们科研工作者应当努力发展自主创新的高端科学仪器，避免陷入受制于人的被动局面。”全国两会前夕，全国人大代表、南方科技大学副校长、中国科学院院士杨学明在忙碌的工作之外，认真准备着相关领域的议案。

“科技工作者要牢记初心使命，扎根前沿科学研究，勇攀科技高峰。”杨学明时常对同事和学生说。作为全国人大代表，他特别注重平时的调研和收集，想把科学界、教育界的声音带到全国两会上，为科技创新和人才发展做些实实在在的事。

“重大技术创新已经成为我国未来战略博弈的主战场，事关我国现代化建设全局。而重大科学发现和技术突破越来越依赖于重大科技基础设施和先进科研仪器设备的支撑。”杨学明认为。

作为国际知名的物理化学家，在推动极紫外自由电子激光（大连相干光源）在多个科学领域中的应用方面，近年来杨学明带领科研团队取得了令人瞩目的成绩。今年，研究团队利用这一独特的光源在分子高激发态漫游反应通道等方面取得突破性进展，研究成果发表在国际顶级刊物《科学》杂志上，引起了国内外同行的高度关注。此外，杨学明还积极组织科研力量有力推进新一代深圳中能X射线自由电子激光装置项目，为粤港澳大湾区综合性国家中心建设贡献力量。

经过大量详细的调研，在去年的全国两会上，杨学明提交了关于建设重大科技基础设施、持续推动科技助力东北振兴、加大博士研究生培养力度等相关建议。“好声音”很快有了回应：国家相关职能部门对相关建议给出了反馈和回复，并重点回应了大连先进光源设施的建设事宜，组织专家论证，在项目建设目标和应用场景、方案技术路线、人才队伍等方面提出了进一步的工作要求。杨学明带领团队认真研读和学习这些要求，并在工作中进行深入探究，完善了项目建议书的相关内容。

今年两会，杨学明的一个重要议题，是继续推动大连先进光源的立项建设。为了准备这个议案，杨学明带领团队做了大量的调研工作，结合新时代东北振兴的要求，在技术论证、应用场景、战略意义等方面进行了全面分析，并初步勾画了与哈长沈大创新链上相关科研院所开展合作研讨的计划，争取形成合力，全面推进大连先进光源项目的进程。

“如今，国家又启动了新一轮的振兴东北实施方案，这是推动大连先进光源项目建设的一个新机遇。”杨学明说，希望抓住“十四五”窗口期，通过大连先进光源这一东北地区重大科技基础设施建设，打造重大技术创新策源地，把科教资源转化为东北振兴发展优势，助力我国实现高水平科技自立自强，在带动制造业转型升级，保障产业链、供应链安全方面，构筑竞争新优势。

（记者 党文婷 严圣禾）

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