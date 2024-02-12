原标题：（新春走基层）广东湛江：来华留学生体验别样的中国“年味”

除夕当天下午四时许，在广东岭南师范学院，一群来自五湖四海的来华留学生齐聚博雅苑暖心餐厅，欢度中国新春佳节。岭南师范学院留学生学校国际交流与合作处与学生处公寓中心的老师们，也早早就为留学生准备好了迎新春的各种物品。

来华留学生在岭南师范学院暖心餐厅大门张贴春联。张一弛 摄

“这个‘福’字还要再贴高一点，再往左一点。”来自印度尼西亚的留学生周丽红对正在餐厅大门上贴“福”字的蒙古留学生李察说。

活动尚未正式开始，在餐厅外的各国留学生已经忙作一团。高个子的蒙古男生矫健地爬上了梯子，把象征着红红火火、喜气洋洋的大红“福”字贴在门上，在一旁的女生们则扶好了梯子，帮男生们剪胶布，整个现场一团热闹繁忙景象。

岭南师范学院来华留学生领到过年”红包”。张一弛 摄

在贴春联的时候，为了分清对联的上下联，留学生们开始回忆起中国文化课上老师讲授的对联平仄规则，通过平仄区分，留学生们把对联的文化知识又重新温习了一遍。

贴好了“福”字、窗花、春联后，整个餐厅已洋溢着浓浓的中国“年味”。

让留学生们最开心的，还是在欢度中国新春佳节的重头戏——吃年夜饭。当天，岭南师范学院学生处为留学生准备了丰富的“火锅”大餐，除了饺子、玉米棒、热狗、牛肉、鸡块，还有各式生猛海鲜。席间，岭南师范学院国际交流与合作处的张一弛老师，还为留学生们讲解了中国春节的由来及各地的过年风俗，留学生们也饶有兴致地带头举杯对饮，热热闹闹喜迎中国新春佳节。

岭南师范学院来华留学生在吃“年夜饭”。张一弛 摄

周丽红说：“虽然我出生在印度尼西亚，从小在那里长大，但是我是一名华人，从小听妈妈和外婆聊天都是说粤语，所以来到湛江留学，听到满大街的粤语，感到很亲切。学校组织的迎中国新春佳节活动，重新唤醒了我细胞里面的文化基因，这熟悉的文化符号让我感到学校也是我的家，学校的老师们更像是我的家人。”

泰国留学生赵思妮说，最让她开心又兴奋的是可以在吃年夜饭的时候，领到学校发的新年“红包”，寓意安康吉祥、幸福美好。

赵思妮还说：“来中国之前，我曾经在大学里面学习过四年的汉语，但是身边没有说汉语的语言环境，所以汉语口语一直不太好。来到中国后，我每天跟中国朋友一起说中文，几个月来进步很快。我要争取通过汉语水平等级四级考试，然后申请在中国读研究生，留在中国工作，更好地为中泰两国文化交流服务。”

据岭南师范学院党委副书记黄达海介绍，2023年岭南师范学院共招收来自越南、蒙古、泰国、印度尼西亚、老挝等国家的二十余名留学生，留学生们来到中国后充分融入到学校的学习生活中。由于离家较远，有一些留学生没能够在寒假回家与亲人团聚，但是在遥远的异国他乡，学校为留学生组织开展了一系列温暖难忘的新春活动。

（作者 梁盛 郭莉敏）

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