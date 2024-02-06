人民网北京2月6日电 （记者郝孟佳）今天，华中农业大学在其官方微博通报教师黄某某学术不端等问题调查处理情况。通报称，依据《事业单位人事管理条例》《高等学校预防与处理学术不端行为办法》和《华中农业大学处理学术不端行为办法》，学校决定撤销黄某某校内一切职务，解除聘用合同；报请撤销其教师资格，报请对涉及其学术不端的科研论文、科研项目等予以撤稿、撤项；停用其主编的《饲料智能加工生产学》教材。

学校经调查认定，在学术方面，黄某某作为通讯作者发表的10篇论文存在伪造、篡改实验数据和图片，2篇论文不当署名；1项科研项目的申请书和1项科研项目的结题报告使用了存在学术不端的论文；主编出版的《饲料智能加工生产学》教材重复了他人出版教材的部分内容，且未注明出处。

在师德师风方面，存在指导学生失职失责、言语不当、敷衍教学问题。在财务方面，存在对部分研究生少发助研津贴问题；2018年以来累计报销耗材、测试费等共计69.63 万元，报销“山竹醇”标样购置费5笔合计0.60万元；经查验，所有报销票据真实。

通报称，学校对动物科学技术学院通报批评，对学院相关责任人作诫勉谈话、批评教育等处理。 对举报内容涉及的其他涉嫌学术不端、学术不规范行为的人员，将依规依纪进行调查处理。

经学校组织师生双向选择，黄某某指导的15名在读研究生均已落实新导师，对部分研究生少发的助研津贴已补发到位。对黄某某严重学术不端等行为及由此造成的恶劣社会影响，学校十分痛心，深表歉意。学校将举一反三，深刻检视，查堵漏洞，改进工作，坚定维护健康学术生态和良好育人环境。

据早前本网报道，1月16日，有学生实名举报华中农业大学某导师学术造假。当日，该校动物科学技术学院发布通报称，学院关注到网上关于教师黄某某涉嫌学术不端等问题的举报信息，立即成立工作专班，启动调查程序。

新闻链接：学生实名举报导师学术造假？华中农业大学通报

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