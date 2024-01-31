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坐火箭是什么感受？桂海潮回校讲授“飞天第一课”

2024年01月31日10:30 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月31日电 记者从北京航空航天大学获悉，日前，在神舟十六号乘组返回地球80余天后，中国航天员、中国空间站首位载荷专家、北航宇航学院教授桂海潮回到了学校，与师生进行交流。他深情寄语学子们，要将个人成长与国家发展紧密相连，永葆对航天事业的热爱和梦想。

航天员桂海潮老师回校师生交流会现场。北京航空航天大学供图

航天员桂海潮老师回校师生交流会现场。北京航空航天大学供图

“作为中国空间站首位载荷专家，能在太空中做科研实验，我感到特别幸运、开心和自豪。”桂海潮谈到，在轨驻留154天，3名航天员紧密配合，进行了1次出舱活动和中国空间站第4次太空授课活动，配合完成空间站多次货物出舱任务。他重点向大家介绍了在轨期间开展的科学实验、空间站管理与运行、健康监测、日常生活和记录、科普教育活动等相关工作。

“坐火箭，太爽了！”火箭升空时，桂海潮这句情不自禁的感慨，曾经引发许多网友关注讨论。本次交流会现场，他也分享了自己当时的感受。

“当时一点都不紧张，非常专注。一方面是执行程序，一方面也是感受体会飞行过程。”桂海潮回忆说，“我感到身上的每一个细胞都在超重，后背有一股厚重的力量，稳稳地托着自己的身体挣脱引力、拔地而起。我深刻感受到，那一刻，是祖国托举我飞天！”

谈到太空授课背后的故事，桂海潮透露，“球形火焰实验”是中国空间站首次在舱内开放空间中演示燃烧实验。舱内风速较高，会直接影响实验效果。为了降低风速，乘组经过观察思考，反复摸索尝试，提出了对舱内出风口进行封堵导流的方案，充分发挥创造力，就地取材制作工具，最终取得了最佳的微重力球形火焰演示效果。

“授课中大家看到的，实际上已经是我们在空间站中的第9次点火实验，也是演示效果最好的一次。”桂海潮说。

航天员桂海潮老师回校师生交流会现场。北京航空航天大学供图

航天员桂海潮老师回校师生交流会现场。北京航空航天大学供图

通过回忆训练期间和在轨执行任务期间的一个个小故事，桂海潮与师生们分享了他对“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的“载人航天精神”更为深刻的感受和领悟。

“未来，作为一名教师，我希望能把在训练期间和执行任务期间的收获和体会、所学所思的经历和经验融入科学研究和课程教学当中，同时把我对‘载人航天精神’的理解传递给学生，努力为祖国培养更多空天报国、科技报国的人才。”桂海潮表示。（李依环、王晴）

(责编：李昉、熊旭)

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