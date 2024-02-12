“嘭嘭嘭！”龙年春节之际，在浙江台州临海市灵湖公园，鞭炮声、烟花声此起彼伏，来自台州学院国际学院的留学生李小龙和朋友们一起欣赏烟花盛宴，热闹的节日氛围令他兴奋不已。

今年，李小龙在中国度过自己的首个春节，他参加了台州学院组织的新年联欢晚会——来自世界各地的80多名留学生与教职工们相聚一堂，一起唱歌、跳舞、包饺子、写春联，年味满满。

李小龙(左)表演节目。颜彤供图

“大团圆、大团圆，手牵着手心相连……”随着音乐响起，食堂的工作人员将一碗碗牛肉饺子馅摆上了桌。随后，台州学院的几位老师走到人群中，开始向大家传授包饺子的方法。有的留学生边学边做，对着最终成品满意地拍照留念；也有的留学生创意满满，蒸笼里不乏奇形怪状、独具特色的“成员”。

留学生拍摄自己包的饺子。颜彤供图

“除了包饺子，我还和朋友们商量好了，一起制作家乡的Biryani(印度香饭)，把印度美食带给更多中国朋友品尝。”李小龙说。

活动现场，一张长桌上铺满了红纸，留学生们手握毛笔，在方块纸上认真书写下自己的中文姓名与“福”字。

“一直以来，我都很喜欢中国的历史、语言和文化。以前在家乡，我总会在春节的时候和朋友去中国餐厅。今年，我可以在中国和大家一起包饺子、写春联，我觉得自己对中国传统文化更加感兴趣了。”来自伊朗的林汉娜是台州学院国际经济与贸易专业的新生，她对周围的一切充满好奇。

林汉娜表示，临海的紫阳街拥有和家乡不一样的美丽风景，她认识了许多中国朋友，还尝试了汉服，留下了漂亮的照片。说罢，林汉娜兴奋地展示了照片——只见她身穿米黄色短袄、蓝色褶裙，笑脸盈盈，古韵十足却又充满异域风情。（傅飞扬 颜彤）

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