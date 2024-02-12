中新社长沙2月12日电 题：华文教师的异地春节：氛围浓，不孤单

这个春节，泰国曾里振华学校不仅精心准备了舞龙舞狮、中国功夫等节目，还为老师们准备了春节红包，来自湖南湘潭的华文教师邓敏在异国他乡感受到了浓浓的年味。

邓敏接受记者微信采访时介绍，大年初一，全校师生起了个大早，唱新年祝福歌，互相拜年。随后学生和老师分为十组，敲锣打鼓上街给商户们拜年。

活动结束后，泰国孩子们回到学校继续上课。邓敏班上的幼儿园小朋友们身着红色旗袍等中国服饰，额头上贴着“福”字，她则在课堂教孩子们画龙，讲一些春节习俗。

泰国曾里振华学校的庆春节活动。(受访者供图)

“有中国人的地方，就有中国年。”在柬埔寨实居华侨学校任教的谭红霞受邀参加了中国驻柬大使馆的新春招待会，“活动现场就像是一场中国庙会，喜庆热闹。”

挂灯笼、贴对联、播放应景的过年音乐……在柬埔寨的中国超市，谭红霞也感受到浓浓年味。虽然所在学校放了近一个月假，但她没有急于回中国，而是打算好好感受当地的人文风情。

谭红霞到柬埔寨已半年有余。柬埔寨老师到其住处做客时，她会泡茶、做中国美食招待对方。“他们都很高兴，还有朋友打趣说要努力学好中文，跟谭老师聊天。我也想加深对柬埔寨文化的了解。”

泰国呵叻府磨艾县公立育侨学校放假四天以庆祝中国春节，来自湖南的华文教师陈娜随学校中文部主任到曼谷参加家庭聚会，一起过年。

走在曼谷街头，陈娜看到很多商场都有汉服、旗袍等中国特色服饰出售，商场营业员基本都能用中文简单交流。“大街小巷张灯结彩，放鞭炮，仿佛没有出国。”

“整个校园都挂着红灯笼、中国结，张贴着对联、福字。”泰国德教树强学校随处可见的中国元素，让章舒燕直言没那么想家了。她和其他中文组老师带学生们包饺子，为学校举办的春节晚宴增添一些年味。

几天假期里，章舒燕和几位华文老师相约外出游玩，她说，泰国各个旅游景点，不仅春节氛围浓厚，中国游客也非常多。“马上要上课了，我给孩子们准备了糖果，打算在课堂上问问他们是怎么过春节的。”（刘曼）

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