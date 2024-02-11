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北京市教委：寒假期间不安排一线教师值班值守

2024年02月11日13:25 | 来源：中国新闻网
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原标题：北京市教委：寒假期间不安排一线教师值班值守

据北京市教委微信公众号消息，北京市教委今日发文称，鼓励教师利用假期调整休息，寒假期间不安排一线教师值班值守。

北京市教委提到，全市中小学进入寒假以来，市区教委、学校教师在做好安全教育的基础上，积极引导孩子读一本好书，体验传统文化，走进博物馆、科技馆等“社会大课堂”，度过丰富有意义的寒假生活。

在此期间，广大教师利用寒假时间开展线下家访、密切家校联系、设计寒假主题活动等，关心关爱孩子成长；通过实训、研训等多种形式“充电”，提升教育教学能力和素养；也有的干部教师为维护寒假期间校园安全稳定坚守岗位，默默奉献。在此，市教委向辛勤付出、无私奉献的广大教师致以崇高的敬意和感谢，送上节日祝福和问候。

北京市教委要求，寒假期间，各区教委和学校要加强对一线教师关心关爱，鼓励教师利用假期调整休息，通过各项暖心措施帮助生活工作有实际困难的教师；结合实际统筹做好值班值守安排，寒假期间不安排一线教师值班值守，值班值守以领导干部、行政人员为主，减轻一线教师负担；关心教师健康，维护教师权益，让广大教师度过轻松、愉快、幸福的寒假。

(责编：李昉、郝孟佳)

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