原标题：“科研永无止境，必须一刻不停”

演练屏幕上，红方不断收集数据、优化行动方案，向蓝方目标靠近。屏幕前，一位教员从容发出一条条指令，引导着战场态势。他，就是国防科技大学信息通信学院某系主任、教授杨若鹏。

基于网络信息系统的体系作战，战场数据的实时传输和指挥决策的及时下达都离不开这张复杂而巨大的“神经网络”。杨若鹏，正是一位“战场神经”的守护者。深钻信息通信指挥领域三十余载，杨若鹏先后获军队科技进步一等奖1项、军队优质课程一等奖1项、军队院校教学成果奖二等奖1项等，主持军队级以上课题30余项，参加系列重大工程项目，多次受到上级表彰。

上世纪90年代，杨若鹏刚上军校不久，海湾战争中出现大量高科技武器，引起他对信息化战争高度关注。强烈的忧患意识，促使读研期间学习作战指挥专业的杨若鹏，开始信息系统建设前瞻性研究。参加工作后不久，杨若鹏领衔成立课题组，然而，研究项目需要团队从零开始，摸着石头过河。为尽快找到解决问题的钥匙，在机房和图书馆辗转成了杨若鹏的常态。他在图书馆里翻资料、查文献，捕捉到灵感后便直奔机房，一遍遍调试、验证，再调试、再验证……很多时候，杨若鹏工作到夜里才想起吃饭。“杨教授对科研的热情让课题组全体成员为之动容。”教员鲁义威在回忆那段岁月时感慨道。杨若鹏课题组按照“新”“实”“准”的要求合力攻关、大胆创新，研制的系统为通信部队形成某能力提供了重要支撑。

近年来，杨若鹏并未满足现有成绩，如何将信息系统变得更快、更准、更实用，成了他思考最多的问题。为更加深入了解信息系统在实践中的情况，杨若鹏多次申请参加一线部队作战演训活动，在演习、训练中去发现问题。优化某流程等成了将系统向实战化贴近的当务之急。杨若鹏结合国内外相关研究前沿动态，提出了新的模型和方法，有效破解了制约战斗力生成的瓶颈。杨若鹏又多次深入一线部队，在各类演习演练中反复检验其质效，迭代升级其功能。雪山荒漠、边疆海岛、城市乡村，到处都留下了杨若鹏的足迹。

“平时多努力一些，系统性能多提高一些，将来打仗自然更从容一些！”在杨若鹏夜以继日的拼搏下，他牵头开发、创新的多套系统不断更新完善，在各大任务中表现卓越。

尽管科研任务接踵而至，但杨若鹏依然坚持上好每一堂课。“科研攻关和教书育人如同鸟的两翼，相辅相成，缺一不可。”教学中，他把演训场上的所思所悟带到课堂，与学员们深入研讨，鼓励学员积极参与新型系统搭建。“杨教授的课鲜活生动，既能让我们理解复杂抽象的指挥原理，还能提升创新思维和实践能力。”学员们纷纷表示。

对学员“厚爱有加”是杨若鹏一直秉持的教育理念。学员在工作、生活、学习上碰到难题，只要找他，都会得到鼎力相助。前段时间，刚出差回来的杨若鹏接到一名研究生的电话，“杨教授，大伙儿需要您的指导。”还没来得及回家放下行李，他就一头扎进实验室，带着学员赶工研制。“有杨教授带着做，我们就像有了主心骨。”奋战九天后，项目取得了重要进展。

“科研永无止境，必须一刻不停。”如今，杨若鹏又把目光投向了某新领域。无畏坚守、无尽攀登，这是杨若鹏交出的时代答卷；创新谋战、一击胜战，这是杨若鹏赤诚的初心使命。

（记者 刘小兵 通讯员 张耀广 杨龙霄）

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