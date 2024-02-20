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海归姑娘“种菜记”

尧欣雨
2024年02月20日08:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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王成城在农场清理杂草。
王 磊摄

王成城位于成都市双流区彭镇的农场。
王 磊摄

一个半大的纸箱里，满满装着白菜、西蓝花、菠菜等八九种本地应季有机蔬菜，旁边是已完成分拣装箱的礼盒。“这是我们新推出的接福纳百财礼盒，重8斤。”有机购农场负责人王成城一边介绍有机蔬菜礼盒，一边清点装箱，“这些蔬菜今天一早刚从菜地里新鲜采摘，几个小时后就将出现在消费者的餐桌上。”

2月初，龙年春节前夕，四川省成都市双流区彭镇的有机购农场里“热气腾腾”。王成城和员工们正在为春节前的销售旺季忙碌。

梳着流行的低丸子头，化着精致的妆容，很难想象这位毕业于法国巴黎商学院的四川姑娘，竟是有机蔬菜种植和销售的能手，这一切都源于她在法国针对有机商品所做的市场营销课题调查。“回国后，我发现超市里的有机蔬菜量少价贵。”王成城说，她当时萌生了种植有机蔬菜的想法，想把价格便宜的有机蔬菜送上更多消费者的餐桌。

2016年，王成城和几位朋友筹措了300万元人民币的启动资金，在离成都市区数十公里外的双流区彭镇租下120亩土地成立农场，专门种植有机蔬菜。多年旅法经历锻炼了她，让她很快融入乡村生活。

寒冬清晨，地面的寒气结为霜，给农田里嫩绿的西芹披上薄薄一层“白纱”，黑色地膜里的韭菜正探出脑袋呼吸空气。坐在一辆沾着泥土的三轮车上，沿田埂巡查蔬菜的长势，是王成城每天的例行公事。看到地里的蔬菜长势喜人，王成城很高兴，“更多消费者能吃上我种的有机蔬菜，我心里特别踏实也特别开心。”

创业之路并非一帆风顺。“前7年，我们一直处于亏损状态。”王成城说，但随着老百姓健康素养的提高，对食材品质的要求也随之变高，农场有机蔬菜的销量逐步上升。2023年起，有机购农场实现转亏为盈，并在邛崃新租了近1000亩的基地。

如今，王成城的农场规模已从最初的120亩扩大到1000多亩，并帮助60余名当地村民实现就近就业。68岁的陈萍早在2016年就到王成城的农场上班。“在这里工作不仅有收入，还能够锻炼身体，我很满足。”种植有机蔬菜多年，陈萍觉得这份工作能让更多人吃上放心又有营养的蔬菜，很有意义。

乡村振兴不断推进，广袤的乡土大地持续焕发着勃勃生机。王成城对此感受颇深，“通过大家的不懈努力，我们的种植水平不断提高，产量也在上涨，我们供应的有机蔬菜和普通蔬菜的价差已经越来越小。”

对于未来，王成城很有信心，她一边谋划做强自有品牌，一边与川渝地区多个有机蔬菜基地联动。“我们想整合更多的资源，通过不同地区的气温差引进当地产品，丰富成都有机蔬菜品种，拓宽成渝有机蔬菜市场。”

龙年春节前，王成城和员工们在农场办起了年终聚会，欢声笑语不断。午饭时分，一道道有机蔬菜做成的美食端上桌来，带着“龙腾虎跃”的寓意，带着对新一年的满满期盼。

（中新社）

(责编：李依环、孙竞)

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