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讲述“我心中的最美教师”——白家庄小学开启“开学第一课”

2024年02月27日14:57 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月27日电 “开学第一天，我因为害怕，不敢走进学校大门。这时候，一位老师微笑着弯下腰对我说‘欢迎你来到白小乐园’！那一刻，我感觉上小学真好！”台上，来自白家庄小学汇景苑校区一年级1班的马怡怡讲述着自己和老师的故事。

26日，由北京教育科学研究院德育研究中心主办、北京市朝阳区教育两委承办的“向阳而生 逐光而行——讲述‘我心中的最美教师’暨白家庄小学开学第一课”主题教育活动在北京市朝阳区白家庄小学珑玺校区召开。来自白家庄小学多个校区的师生、家长们动情地分享了自己心目中最美教师的故事。

活动现场。校方供图

活动现场。校方供图

活动分为“向善而生”“向美而歌”“向上而行”三个篇章，师生们共同讲述了教育过程中的感人瞬间。几位白小的往届毕业生也来到现场，回忆自己与老师相处中难忘的点点滴滴。白家庄小学汇景苑校区五年级4班的金典谈到自己的老师时说：“我有一位有‘魔法’的数学老师。三年级学习辨别方向时，她神秘兮兮地把我们带到操场上，指导我们通过太阳升起的方向确定东的方位，然后依次分辨南、西、北。她的‘魔法’让对数学本没有什么信心的我体验到了数学的魅力，爱上了数学。”

活动现场。校方供图

活动现场。校方供图

“之前，我们总想把最多的关心给予孩子，但是这种过度的关心反而成为了孩子的负担。老师及时帮我们发现了这个问题，建议我们退后‘一小步’，给予孩子最大的信任与支持。在一次次的家校沟通中，我们家长的育儿观前进了‘一大步’，孩子的成长和发展也前进了‘一大步’。”分享活动上，白家庄小学朝外校区二年级1班学生陈曼恬的父亲有感而发。

白家庄小学教育集团校长安海霞表示，白小教师群体将以教育家精神为追求，不忘立德树人初心，牢记“为党育人，为国育才”的使命，以教师的集体人格涵养学生“眼界宽、胸怀广、能共情、会创造”的精神气象，让孩子们在尊重教育中发展自我、丰盈生命。（孙竞、实习生闫一鸣）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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