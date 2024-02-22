2月21日，全国学生心理健康工作咨询委员会第一次全体会议在北京召开。会议深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述特别是关于学生心理健康工作重要指示精神，落实《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划》，深入分析形势任务，部署发挥咨询委员会优势，推动做好新时代学生心理健康工作。教育部党组书记、部长怀进鹏出席会议并讲话。教育部党组成员、副部长王嘉毅主持会议。

怀进鹏指出，党中央、国务院高度重视学生身心健康和全面发展，高度重视学生心理健康工作。习近平总书记作出重要指示，为做好新时代学生心理健康工作指明了前进方向，提供了根本遵循。近年来，教育系统加强工作部署，带动全社会关心关注学生心理健康，进一步巩固政府、学校、家庭、医疗卫生机构共同促进和保障学生心理健康的工作格局，为广大学生健康成长提供良好环境。要提高政治站位，把落实习近平总书记关于学生心理健康工作的重要指示与加强学校体育、美育、劳动教育的相关论述结合起来，从思想根源上解决认识问题，从立场宗旨上解决目标问题，从观点方法上解决办法问题，找实招，求实效。

怀进鹏强调，要把统筹谋划、科学决策作为提升学生心理健康教育的重要支撑，坚定不移提升学生心理健康能力，共同做好新时代新征程学生心理健康教育这篇大文章。一要注重将五育并举促进心理健康的理念转化为实际行动。牢固树立并践行健康第一的教育理念，将学生心理健康教育贯穿德育思政工作全过程，大力推进学生体质强健计划、美育浸润行动、劳动习惯养成计划、青少年学生读书行动。二要健全监测体系。建立全国学生心理健康监测与预警一体化系统，监测学生心理健康状况、影响因素和发展趋势，建设心理健康危机干预专业队伍。三要建立干预机制。推进心理健康问题学生发现与应急处置机制和转介就医、复学机制建设，打通快速转介就医“绿色通道”。四要完善工作体系。凝聚多部门、多系统合力共同治理，家校医社携手守护心理健康。引导家长树立科学养育观念，尊重孩子心理发育规律。五要加强科学研究。秉持科学精神和科学态度，研究学生心理健康方面出现的新情况、新问题，深化认识，把握规律。六要推进科普宣传。提高家长、教师和社会各界对学生心理健康的认知和重视程度，营造“人人关注心理，人人注重健康”的良好社会氛围。

怀进鹏指出，全国学生心理健康工作咨询委员会承担着开展实践调查、组织科学研究、引领服务发展、提供决策参考、推动科普宣传等重要职责，要统筹谋划“一体”，开发适合我国大中小学特点的心理健康测评工具，开列重点调研问题清单，促进多部门协同；要做强每个“片区”，提升每个片区学生心理健康水平，支撑提升全国学生心理健康水平；要加强内部建设，建好制度机制，凝聚委员合力。

会上，8位咨询委员作了交流发言。咨询委员会全体成员，学生心理健康工作专项行动计划联合发文单位相关司局和教育部相关司局、直属单位负责同志参会。

(责编：李依环、熊旭)