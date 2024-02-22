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我的寒假生活

2024年02月22日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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何苇杭

韦楷时

周子祺

姚骞然

贺远航

刘子禛

读万卷书，行万里路

何苇杭  北京市清华附中朝阳学校

古人说，读万卷书，行万里路。每年寒暑假，父母都会带着我游览祖国的大好河山，领略不同的风土人情。今年寒假，我到了三晋大地——山西，印象最深的还是平遥古城。

平遥，一座承载着两千多年历史的古城，位于山西省中部。它始建于西周，现在看到的古城修复于明代。

这是一座充满历史沧桑感的古城。县衙大院见证着光阴流转，日昇昌票号诉说着昔日晋商的辉煌。漫步在古城小巷子里，踩在几百年前的青石板上，看着一座座有浓厚历史感的院子，仿佛穿越回了明清时期。街道两旁摆着各式各样的当地特产，有小孩子爱吃的糖画、糖葫芦，让我看着就想买。

平遥是一座充满艺术气息的城市。夜幕降临，华灯初上，一场震撼人心的实景沉浸式演出——“又见平遥”拉开了序幕。这是以平遥古城为背景，讲述晋商家族血脉延续、家族传承的故事。这场演出带着我跨越时空，身临其境感受晋商家族的繁华与衰落。剧中，赵东家和镖局几百号人为了义、为了拯救掌柜的独苗，义无反顾远赴国外，最终都死在异国他乡。剧终，世界各地的赵家后人都回到平遥祭祖，一段精彩绝伦的“面舞”催人泪下。

“面舞”与面条有关。在平遥，面条既是美食，也是文化符号。味蕾的记忆总是长久，对山西人来说，不管走到全世界哪个角落，只要吃到家乡的一碗面，都能回忆起童年的味道。

走在历史悠久的巷子里，随处可见身着明清服装的“晋商少奶奶”、“晋商大小姐”，她们时而在城墙上漫步，时而在四合院里休憩，时而斜靠在廊柱上沉思，和充满历史感的建筑融为一体。我也忍不住缠着爸爸妈妈，租了一套马面裙服饰，拍了一组照片。

平遥，一座历史与现代交织、传统与潮流辉映、艺术与民俗混合的古城，等你来探寻。

冰雪运动，乐趣无限

韦楷时  吉林省长春市第一实验小学

气温逐渐升高，小区里的积雪慢慢融化，雪季即将结束，暖和的春天就要来了。我是吉林省长春市的一名六年级学生，这个寒假，印象最深的便是和家人去长白山滑雪，在童话般的世界里体验冰雪运动乐趣。

我与滑雪在上个雪季结缘，在学校和周围小伙伴的影响下，第一次接触滑雪便迅速爱上了这项运动。我们学校冰雪运动氛围浓厚，注重学生的全面发展，老师们鼓励大家积极参与冰雪运动，利用假期时间逐冰嬉雪、强身健体。元旦前夕，学校还组织同学们一起去滑雪场，冰天雪地间充盈着欢声笑语。

寒假期间，在家人的带领下，我来到长白山挑战更高级的滑雪场。坡更陡、人更多，对我来说是全新挑战，同时也是前所未有的体验。站上“魔毯”，停在山腰，我克服内心的忐忑，在脑海里找寻着此前滑雪的感觉。深呼吸后，迎着寒风，稳稳从高处滑下，全身心感受滑雪的速度与激情。几天的滑雪时光，让我深度体验到滑雪的乐趣，进一步激发对冰雪运动的兴趣。

寒假不只有滑雪的体验，还有读书的沉淀。除开过年，几乎每天下午，我都会领着妹妹去长春市图书馆看书，沉浸在图书的世界中。这个寒假，我在图书馆内认真阅读了老师推荐的书籍，拓宽视野，收获成长。看书之余，还会去参观图书馆举办的冰雪主题图片展、迎春楹联展等一系列展览，感受满满的年味。

临近开学，最让我期待的是又可以上数学课了。我一直对数学和机械有着浓厚兴趣，喜欢沉下心来解开一道道难题。在家长的支持和学校的鼓励下，我在三年级时开始接触编程，看到机器人按照自己编写的程序运行，我内心十分激动，感觉自己的努力有了回报，激励着我继续学习探索。去年，我还参加了全国性的竞赛，取得了不错的成绩。期待在即将到来的新学期，学习新课程、探索新领域，充实且快乐地成长。

传统年俗，家的味道

周子祺  河北省石家庄市第四十中学

已经好几年没有回河北承德乡下的老家过年了。今年春节前很多天，爸爸妈妈就开车拉上我回老家。

从石家庄出发，一路上，望着车窗外的山间雪景，我憧憬着“爆竹声中一岁除”的欢喜，为“共欢新故岁，迎送一宵中”激动。老家的奶奶、姑姑得知我们回来的消息，恨不得立即开始准备年夜饭。

当到达父母日思夜想的小山村，一下车，扑面而来的便是乡亲邻里的热情。有乡亲拉住我，塞过来了一把刚炒好的板栗，“好几年没回来，这孩子怕是忘了家里栗子啥味儿了吧！”我依着栗子上的裂口剥开皮，把栗子扔进嘴里，真甜，真糯！

除夕的晚上是全家最期待的时刻。奶奶、姑姑、爸爸、妈妈围在桌子前，还叫我一起，说要包饺子。我内心抵触：包个饺子而已，要全家出动？

没办法，干吧。爸爸揉面，妈妈擀皮，奶奶和姑姑包，我负责把饺子摆整齐——最无聊最没有技术含量的一项。不一会儿，爸爸姑姑聊起了童年的趣事，奶奶一会儿说得哈哈笑，一会儿想起旧事又红了眼睛……

初一要早起，奶奶说这是绝不能变的年俗。我睁开眼第一件事就是去给奶奶拜年。拿到了压岁钱红包，喜悦抵消了我的困倦。奶奶笑着说：“新年第一天，早起精神，一年都精神！给大孙子压岁，希望你好好学习，为家族争光！”

在我看来，包饺子、守岁、团圆饭，是让家人团聚，凝聚情感。红包压岁，看上去给的是钱，背后却是支持和希望。这些本不属于青春期的我所期待的年俗，却让我懂得了年的意义，懂得了家的意义。

很快，这个年在各种“俗”事中过去了，我和爸爸妈妈带着不舍告别了小山村。带着亲人们的期望，我开始了新年的征程。我要把身体素质再提升一个档次，让学习成绩再迈上一个台阶，把长辈的关爱、中华传统年俗的温暖，转化为成材的动力！

齐心协力，共渡难关

姚骞然  北京市宣武师范学校附属第一小学

结束了一学期的学习生活，开始期盼已久的寒假生活，怀着对湖南常德老家爷爷奶奶、叔叔阿姨的思念，我离开爸爸妈妈独自回到老家。但是，刚到爷爷奶奶家，迎接我的却是连续好几天的低温雨雪冰冻天气，屋外大雪纷纷，路面结了厚厚的冰，大家都出不了门。

从新闻里，我了解到这是湖南罕见的冰冻天气，气象台连续发布预警，救助应急响应等级不断提升。本来和爷爷奶奶约定好，出门做老师布置的寒假实践作业，看着屋外皑皑大雪，计划全都泡了汤，我急得都快哭了。

屋漏偏逢连夜雨，爷爷奶奶家还停水了。没法做饭，也没有外卖小哥送餐上门。当习以为常的便利没有了，我才知道各行各业的叔叔阿姨们平时付出了多么大的努力。

就在爷爷奶奶发愁怎么办时，敲门声响了，原来是社区的志愿者们来送生活物资。他们不仅送来了饮用水，还有米、油和蔬菜等，叮嘱我们注意安全，有需要就打电话。他们还带来了好消息：工人叔叔们正在抓紧抢修管道，马上就能恢复供水。

送走他们后，我跟着爷爷下楼给车位清理积雪，爷爷用大铁锹将还没结成冰的雪先铲开，我用小簸箕把冰块一点点收集起来。扫干净我们车位的雪后，我们又帮邻居们把车道铲了出来。

听新闻介绍，这次的冰冻灾害正好赶上了春运返乡高峰期，好多高速公路都因为道路结冰而封闭，很多人被困在了路上。但是，交通警察、路管人员、志愿者、热心肠的村民守望相助：在冰冻的路上，有市政人员不间断地扫雪除冰，有村民自发送上免费的饭菜和热水；在封闭的收费站，有准备好的休息室和工作餐。大货车受阻抛锚，大伙找来粗绳拔河式救援；困在路上的婴儿生病，交警叔叔紧急开辟道路将其送往医院……

这个难忘又温暖的冬天，给我上了生动的一课：虽然身处雨雪冰冻中心，但只要大家齐心协力、互帮互助，就一定能战胜任何困难。

体验劳动，享受快乐

贺远航  湖南省长沙市长雅中学

不知不觉，短暂而又充实的寒假马上就要结束，留下了很多美好的记忆。如大年夜和妈妈一起做年夜饭的快乐、守岁到凌晨放烟花的刺激、在外婆家烧烤的开心……不过让我印象最深的，则是那次去酒店当“服务生”的经历。

时间回到那一天，乌云密布，寒风刺骨，还下着冰冷的冻雨，都抵挡不了我去同学妈妈的酒店当“服务生”的热情。

早上，同学妈妈在约好的十字路口把我接上车，不一会儿就到了酒店。我下了车，一边走一边憧憬着接下来的任务。很快，第一个任务发下来了，让我大吃一惊，因为居然是整理拖鞋。这次活动原来是让我们当“清理工”啊，我暗想。但不管怎么样，我还是硬着头皮、撸起袖子、蹲下身子，和同学一起开始整理。这项任务看似简单，但特别考验耐心，尤其是装袋环节，不是拖鞋卡在袋口，就是把袋子撑裂。好在装了十来双后，我慢慢掌握了技巧，然后就得心应手了。第一个任务圆满完成。

没等我们喘口气，第二个任务又来了。这次我们要整理酒店的房间，由于步骤过多，我们被分成两组进行团队作业。我所在的小组任务更重——拆被套、枕套和床单，并把用过的枕头和被子移走。一开始我特别不情愿，工作起来心不在焉，导致我忘记了工作的要求，差点把被套给移走。于是，我慢慢调整心态，并逐渐发现这项工作的乐趣，嘴边不禁哼起曲子来，整理也变得有规律起来，效率显著提高。跟我同组的队友也受到了我的感染，开始享受工作的乐趣。工作结束时我已满头大汗，就连手心也变得湿漉漉的，正准备迎接下一个任务时却听到活动结束的消息。

这次活动让我深深体会到了劳动者的辛苦，也体会到了劳动的快乐。开学后我也要多帮父母分担家务，多去社会体验其他劳动者的工作。

自己动手，饭菜更香

刘子禛  四川省成都市七中育才学校

木柴在燃烧，油烟从锅里旋转腾起。把刚洗好的青菜倒进滚烫的油锅里，火苗“呼”的一下从锅里窜出来。“咣当”，我慌乱扔掉手中的锅铲，逃出厨房。

奶奶家在农村，每年春节我都会去陪奶奶，与其说是陪她，倒不如说是去度假：这里好玩又好吃，还没有父母的唠叨，向来对子女非常严格的奶奶对我百依百顺，什么都会由着我的性子来。

“吃什么？”是奶奶经常问我的一句话。我每次都回答“随便”，但每次奶奶精心做的饭菜我都只是象征性吃一点，嘴里说“吃饱了”“没胃口”之类的搪塞话，碗里总会剩下饭菜。

“你已经读初二了，还不会做饭？在我们农村，做饭是小学生的必备技能。”今年寒假第一天刚到村子里，好友童童的话刺激了我。不要小瞧我，这次回来我要练成大厨。

洗菜、切菜、拿出调料，一切准备就绪后，我打开手机做菜视频，严格按照博主的教学内容开始实操，生火、倒油，程序进行得有条不紊，香味溢出厨房，弥漫整个院子，兴奋的我开始摇头晃脑哼着小曲。随着蔬菜倒进油锅，只听“咣当”一声，落荒而逃的我把残局丢给了奶奶。

“你太教条了，视频中放蔬菜的时间与现实有区别！”清理好“残局”的奶奶教育我。“啥子区别？”还没缓过神的我，心有余悸地问。“我们是柴火，比视频中的煤气火力猛，热油的时间就会短一些。”奶奶的话瞬间让我明白了冒火苗的原因。

烧油、倒菜，还是先前的操作程序，只是在火候把握上适当控制节奏，没有了火苗，没有了慌张，原材料在锅里翻腾，香气扑鼻而来。

“味道不错！”童童边品尝刚出锅的菜边说，“想不到你刚学炒菜，就这么成功，你有当大厨的天赋。”奶奶看到被我“扫空”的饭碗，笑着说：“果然自己做的饭最香！”

本版照片均为受访者供图

(责编：李依环、孙竞)

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