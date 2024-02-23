廖思维

节奏欢快的腰鼓舞、活力四射的舞龙表演……日前，远在大洋彼岸的南美洲“赤道之国”厄瓜多尔的思源中国语学校呈现一派浓郁的新春气息。

思源中国语学校是厄瓜多尔远近闻名的中文学校。在该校举办的“乘风龙翔·万象启新”新春联欢会上，近300名嘉宾欢聚一堂，共庆中国龙年新春。

“红日初升，其道大光，河出伏流，一泻汪洋……”在气势磅礴的《少年中国说》歌曲中，学生们以击鼓、朗诵与合唱的方式，诠释“少年强则国强”的进取精神。舞台背景中，神舟飞船翱翔太空，“中国天眼”叩问宇宙，万里长城讲述源远流长的华夏历史，高铁公路描绘经济腾飞的中国发展图卷。

新春联欢会上，武术节目《功夫宝宝》用童声展现中华武术的精神与内涵，语言节目《十二生肖大拜年》在风趣中诠释了生肖蕴含的和谐之道，舞蹈节目《芒种》则以雅致的古风装扮和婀娜舞姿展示中华文化的典雅之美……

中国驻厄瓜多尔大使馆政务参赞魏琳在致辞中说，中厄互为命运与共的好伙伴，推动中厄文明互鉴、文化共通是践行全球文明倡议的重要举措。中厄共庆龙年新春为促进两国民心相通带来活力，为深化中厄全面战略伙伴关系、推动构建人类命运共同体添砖加瓦。

据思源中国语学校校长曹孝宏介绍，在过去10年中，该学校为拉美地区各国的1700多名学习者提供中文教育，成功将200多名厄瓜多尔学子送入中国高等学府。

厄瓜多尔学生米格尔·布里托说，他曾在上海外国语大学学习中文，对历史悠久的中国文化深深着迷，对中国的经济发展和现代化进程深感震撼，希望将来有机会到中国攻读软件工程学，并把在中国学到的本领带回厄瓜多尔。

“家是最小国，国是千万家”……当《国家》合唱歌声响起时，现场气氛进入高潮。

一名旅厄多年的华人激动地告诉记者，每逢春节，总会在家里贴春联、挂灯笼；虽与故乡相隔万里，每当看到五星红旗时，总会心潮澎湃、思绪万千。

（据新华社电）

(责编：李依环、李昉)