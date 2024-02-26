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关注！多地今起公布考研初试成绩

2024年02月26日08:26 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月26日电 （记者李依环）今天起，多个省份院校将公布2024年全国考研初试成绩，考生可通过各地教育考试院官网或招生单位发布的渠道进行查分。根据各地最新公告，考生如对初试成绩有异议，可在规定时间内向招生单位提出复核申请。

2024年全国硕士研究生招生考试初试于2023年12月23日至25日举行。教育部数据显示，本次研究生考试全国报考人数为438万，较上一年减少36万人，系近三年来首次下降。

记者梳理发现，截至发稿前，已有29个省（区、市）确定今日公布2024年研考初试成绩。此外，参照往年情况，考研国家线通常在3月中旬左右出炉。

其中，山西、重庆考生可于26日9时开始查询；贵州考生可于26日10时开始查询；天津、吉林、山东考生可于12时开始查询；黑龙江、江苏考生可于14时开始查询；北京、内蒙古、福建、青海考生可于15时开始查询；西藏考生可于16时开始查询；广东、新疆考生可于17时开始查询。河南初试成绩查询时间预计为26日后。

考研复试主要流程。人民网制图

考研复试主要流程。人民网制图

(责编：郝孟佳、熊旭)

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