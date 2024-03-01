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2023年全国教育事业发展基本情况发布——

教育部：全国共有各级各类学历教育在校生2.91亿人

2024年03月01日10:13 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月1日电 （记者李依环）教育部今天举行的新闻发布会上，教育部发展规划司司长郭鹏介绍，2023年，全国共有各级各类学校49.83万所，比上年减少2.02万所，下降3.9%；各级各类学历教育在校生2.91亿人，比上年减少151.26万人，下降0.52%；专任教师1891.78万人，比上年增加11.42万人，增长0.6%。

学前教育：全国共有幼儿园27.44万所 毛入园率91.1%

2023年，学前教育毛入园率91.1%，比上年提高1.4个百分点，提前完成“十四五”规划目标。

全国共有幼儿园27.44万所。其中，普惠性幼儿园23.64万所，占全国幼儿园的比例86.16%，比上年增长1.2个百分点。全国共有学前教育在园幼儿4092.98万人。其中，普惠性幼儿园在园幼儿3717.01万人，占全国在园幼儿的比例90.81%，比上年增长1.26个百分点。

全国共有学前教育专任教师307.37万人，生师比13.32:1，比上年有所改善；专任教师学历合格率99.57%，比上年增长0.18个百分点；专任教师中专科及以上学历比例92.74%，比上年增长2.44个百分点。

义务教育：九年义务教育巩固率95.7%

2023年，九年义务教育巩固率95.7%，比上年提高0.2个百分点。

在小学阶段，全国共有普通小学14.35万所。全国小学招生1877.88万人，比上年增加176.5万人，增长10.37%；在校生1.08亿人，比上年增加103.97万人，增长0.97%。

全国共有小学阶段教育专任教师665.63万人，比上年增加2.68万人；专任教师学历合格率99.99%；专任教师中本科及以上学历比例78.03%，比上年增长3.5个百分点。

在初中阶段，全国共有初中5.23万所。全国初中招生1754.63万人，比上年增加23.25万人，增长1.34%；在校生5243.69万人，比上年增加123.1万人，增长2.4%。

全国共有初中阶段教育专任教师408.31万人，比上年增加5.79万人；专任教师学历合格率99.96%，比上年增长0.02个百分点；专任教师中本科及以上学历比例93.09%，比上年增长1.38个百分点。

高中阶段教育：全国共有普通高中学校1.54万所

2023年，高中阶段毛入学率91.8%，比上年提高0.2个百分点。

全国共有普通高中学校1.54万所，比上年增加355所；招生967.8万人，比上年增加20.26万人，增长2.14%；在校生2803.63万人，比上年增加89.75万人，增长3.31%。

普通高中专任教师221.48万人，比上年增加8.16万人；生师比12.66:1，持续改善。专任教师学历合格率99.2%，比上年增长0.17个百分点；专任教师中研究生学历比例14.01%，比上年增长0.93个百分点。

全国中等职业教育（不含人社部门管理的技工学校）共有学校7085所，招生454.04万人，在校生1298.46万人。

中等职业教育专任教师73.48万人，比上年增加1.65万人；生师比17.67:1，比上年进一步改善；专任教师学历合格率95.69%，比上年增长0.83个百分点；专任教师中研究生学历比例9.41%，比上年增长0.5个百分点；“双师型”教师比例56.71%，比上年增长0.53个百分点。

高等教育阶段：全国共有高等学校3074所 在学总规模4763.19万人

2023年，高等教育毛入学率60.2%，比上年提高0.6个百分点，提前完成“十四五”规划目标。

全国共有高等学校3074所，比上年增加61所。其中，普通本科学校1242所（含独立学院164所）；本科层次职业学校33所；高职（专科）学校1547所；成人高等学校252所。另有培养研究生的科研机构233所。

各种形式的高等教育在学总规模4763.19万人，比上年增加108.11万人，增长2.32%。

全国普通、职业本专科共招生1042.22万人，比上年增长2.73%。其中，普通本科招生478.16万人，比上年增长2.19%。职业本科招生8.99万人，比上年增长17.82%。高职（专科）招生555.07万人，比上年增长2.99%。全国共招收成人本专科445.49万人，比上年增长1.24%；在校生1008.23万人，比上年增长7.99%。招收网络本专科163.42万人；在校生739.97万人。

全国共招收研究生130.17万人，比上年增长4.76%。其中，招收博士生15.33万人，比上年增长10.29%；硕士生114.84万人，比上年增长4.07%。在学研究生388.29万人，比上年增长6.28%。其中，在学博士生61.25万人，比上年增长10.14%；在学硕士生327.05万人，比上年增长5.59%。

全国共有高等教育专任教师207.49万人，比上年增加9.71万人，增长4.91%。其中，普通本科学校134.55万人；本科层次职业学校3.08万人；高职（专科）学校68.46万人；成人高等学校1.41万人。

特殊教育：全国共有特殊教育学校2345所

2023年，全国共有特殊教育学校2345所，比上年增加31所，增长1.34%。全国共招收各种形式的特殊教育学生15.5万人，比上年增加8720人。全国共有特殊教育在校生91.2万人，其中，在特殊教育学校就读在校生34.12万人，占比37.42%；在其他学校就读在校生57.08万人，占比62.58%。

全国共有特殊教育专任教师7.7万人，比上年增长5.91%。

民办教育：全国共有各级各类民办学校在校生4939.53万人

2023年，全国共有各级各类民办学校16.72万所，占全国学校总数的比例33.54%；在校生4939.53万人，占全国在校生总数的比例16.96%。

其中，民办幼儿园14.95万所；在园幼儿1791.62万人。民办义务教育阶段学校1.01万所；在校生1221.99万人（含政府购买学位609.46万人）。民办普通高中4567所；在校生547.76万人。民办中等职业学校2128所（不含技工学校数据）；在校生266.44万人。

民办高校789所。其中，普通本科学校391所；本科层次职业学校22所；高职（专科）学校374所；成人高等学校2所。民办普通、职业本专科在校生994.38万人。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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