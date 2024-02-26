原标题：“十百千万” 农业后备人才培养工程启动

记者2月23日从中国农业国际合作促进会获悉，“十百千万”农业后备人才培养工程（以下简称“十百千万”工程）启动仪式在海南省三亚市举行。“十百千万”工程旨在培养优秀农业科学家及企业家，为推进涉农校企合作和农业成果转化提供新平台。

“十百千万”工程由三亚·国际种业科学家联合体执委会、中国农业国际合作促进会联合相关单位牵头，计划用10年时间重点培养1万名学生，年均安排不少于1000位企业高管或行业专家担任专业导师。参与“十百千万”工程学校组织学生与所选导师进行一对一学习。

三亚·国际种业科学家联合体副主席兼执委会主任李立说，通过“十百千万”工程，力争在20年至30年后，1万名学生中能涌现出200名到300名优秀农业科学家或企业家。该工程还将通过与学校共同组织“师生面对面”“高管大讲堂”“校企合作恳谈会”等方式，打造高校与农业领军企业的深度沟通平台。

西北农林科技大学校长助理、农学院院长单卫星说，作为参与单位之一，学校将努力构建更加完善的实践教学体系，提升种业人才培养质量，推动现代种业健康发展。

（记者王祝华）

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