人民网北京2月29日电 （记者郝孟佳）28日，教育部在京举行教育家精神2024年巡回宣讲活动启动仪式暨首场报告会。此次巡回宣讲活动以“弘扬教育家精神、争做新时代大先生”为主题，宣讲团成员由高等教育、中小学教育、学前教育、职业教育、特殊教育领域的时代楷模、全国教书育人楷模、全国最美教师、全国高校黄大年式教师团队带头人等优秀教师代表共25人组成。

教育家精神2024年巡回宣讲活动现场。人民网记者 郝孟佳摄

教育部党组书记、部长怀进鹏强调，大力弘扬教育家精神至关重要。广大教师要通过自身实践，特别是在生活工作和育人过程当中，通过真实感人鲜活的案例，进一步唤起更多人热爱教育、理解教育、支持教育，做好教育家精神的传播者和实践者。宣讲团要在巡回报告活动中，讲出自己最质朴又动情的故事，让“大国良师”形象和“人民教师无上光荣”观念深入人心；要成为行走的课程思政，用自己耕耘教育的亲身实践，生动诠释教育家精神。

在首场报告会上，中国科学院院士、兰州大学教授、全国高校黄大年式教学团队带头人黄建平，江苏省南京市浦口区行知教育集团总校长、全国教书育人楷模杨瑞清，山西机电职业技术学院教授、国家级教学名师、全国教书育人楷模李粉霞，广西壮族自治区北海市第一幼儿园园长、全国教书育人楷模、全国最美教师范徽丽，湖北省武汉市盲童学校教师、全国最美教师、全国模范教师张龙，北京师范大学艺术与传媒学院院长、教授、全国最美教师肖向荣等6位宣讲团成员作教育家精神宣讲报告。

3月1日至3月12日，宣讲团将分赴河北、黑龙江、江苏、浙江、山东、湖北、湖南、广东、广西、四川、甘肃、新疆等12个省份开展巡回报告。

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