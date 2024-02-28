原标题：184所学校入选中小学人工智能教育基地

教育部近日公布了中小学人工智能教育基地名单，来自全国31个省区市及新疆生产建设兵团的184所学校入选。

据悉，入选学校在人工智能课程教学、师资配备、实验环境建设等方面具有较好基础，如北京理工大学附属实验学校、天津市实验小学、吉林省实验中学等近年来在人工智能教育方面均表现亮眼，不仅深入推进了人工智能课程建设，还孵化出多项学生科技创新项目。教育部相关负责人表示，将通过基地试点进一步探索人工智能教育的新理念、新模式和新方案，形成可推广的优秀案例和先进经验，推动中小学人工智能教育深入开展。

作为引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，人工智能催生了大批新产品、新技术、新业态和新模式，也为教育现代化带来更多可能性。

多位专家表示，此次基地遴选工作将有助于为中小学人工智能教育进一步探索积累可推广的先进经验与优秀案例，形成支撑和引领教育现代化的新途径和新模式。

据悉，下一步，教育部将加强对基地工作的指导，促进各基地更加重视人工智能教育，积极探索人工智能教育实施方式，以中小学信息科技、通用技术等课程为主要依托，进一步丰富教育教学资源，创新教与学支持服务方式，开展师资培训指导，扩大人工智能教育覆盖面和受益面，在人工智能校本课程建设、学科融合、教学方式变革、数字教育资源共建共享、教师数字素养培育、学生全面发展等方面发挥示范引领作用，带动区域人工智能教师专业化水平不断提升。同时，教育部将指导各省级教育行政部门加强对基地的督促检查，为基地开展人工智能教育提供必要的支持；积极挖掘宣传各基地探索人工智能教育的先进做法，选取典型经验、优秀课例、优质资源在国家中小学智慧教育平台上线，推动更多中小学校探索开展人工智能教育。（记者邓晖）

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