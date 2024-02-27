原标题：研学：在探索中获得学的乐趣

新年伊始，从广西南宁赴东北研学旅游的11名“小砂糖橘”的爆火，让研学直接“火”出圈。网民“云护娃”看着“小砂糖橘”们在雪地上撒欢，在“中国最北哨位”唱国歌，在列车上擀皮儿、包饺子；走进哈尔滨工业大学，走进“冰雪演播室”，听大学老师讲解冰的保存，尝试冰雕制作……

读万卷书，行万里路。不局限于课本，走入大千世界。寒假假期，孩子们或北上，或南下，开启一场场研学之旅。热热闹闹、开开心心，是否真正在探索中获得了学习的乐趣？研学会给他们的成长带来怎样的不同感受？

1.研学，教育教学的重要组成部分

“从小就对搭建充满热情的我，曾一次次惊叹于视频中那些伟大建筑的壮丽——金碧辉煌的故宫，雕梁画栋的颐和园，气势恢宏的鸟巢……这次，我终于有了近距离感受这些建筑之美的机会。”期末考试结束的第二天，南方科技大学教育集团第二实验学校的周浩天就和同学们来到北京，开启了他们的研学之旅。

研学，对他们来说，已成为学习生活中不可或缺的组成部分。从2017年寒假开展研学活动至今，该校学生的研学足迹已踏遍大江南北，丝绸之路、故宫博物院、茶马古道、东江水系……甚至走出国门，前往新加坡开展STEM课程学习。

2016年，教育部等11部门发布《关于推进中小学生研学旅行的意见》指出，中小学生研学旅行是由教育部门和学校有计划地组织安排，通过集体旅行、集中食宿方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动，是学校教育和校外教育衔接的创新形式，是教育教学的重要内容，是综合实践育人的有效途径。

一些地方政府出台相关文件，将研学旅行纳入中小学教育教学计划，要求各校抓好研学旅行工作试点，加强研学旅行队伍建设，健全研学旅行经费筹措机制，发布中小学研学旅行基地（营地）认定规范、课程设置规范、组织实施规范、评价规范等。

生活即教材，世界即课堂。研学活动从有限的课堂和学校时空延伸到教育的全时空、全过程。在长沙泰禹小学，研学时间从每周一课时延伸到课后、节假日、休息日和寒暑假期间。每个班都成立了若干个“学习共同体”，学生轮流担任组长，策划、设计、组织周末或者节假日的研学活动，每个组都可以自由聘请一位学科老师或者校外辅导员作为研学“顾问”，以小组的形式开展家门口的研学。

“研学活动是每学期学生印象最深的事情，低年级的孩子也很期待自己未来的研学活动。”清华大学附属中学大兴学校党总支书记付伟凭告诉记者。在研学活动中，孩子们学会交流与沟通，试着合作和互相帮助，增强创新和创造能力，增进了彼此的感情，提升文化理解能力，这正是国际上公认的5C核心素养——文化理解与传承(Culture Competency)、审辩思维(Critical Thinking)、创新(Creativity)、沟通(Communication)、合作(Collaboration)。更重要的是，以脚步丈量对祖国的担当与责任，用体察形成对世界的了解与包容。

付伟凭介绍，学校研学课程体系包括：爱国主义研学课程、科普研学课程、人文历史课程、综合实践研学课程。分年级制定活动方案，从一年级到六年级，会以“自然篇”“农业篇”和“城市篇”等为主题开展实践活动。在中学阶段，会有一些主题性的研学项目，比如：徽派文化主题研学、海洋文化主题研学、冰雪文化主题研学、游牧文化主题研学等。

同时，学校把身边的资源开发成研学活动。清华附中大兴学校在北京市大兴区，念坛湿地公园有丰富的自然资源，其“幽州台歌”处为古幽州台旧址；中华耕织文化园园区丰富的馆藏诉说着农业大国的古往今来；北京大兴国际机场充分融合了北京中轴线的悠久历史和现代化的发展理念。学生在研学中亲身体会到了中国日新月异的发展速度，见识到中国建筑的宏伟壮观。由此为切入点，引导学生体会中国发展创造的奇迹，激发学生的爱国主义情怀与民族团结意识，真正践行“社会即学校”的教育理念。

2.研学之“学”是主动探究、积极建构的过程

“修建故宫所用的石头是如何开采和运输的？”

“为什么当时的建筑主料是木头而不是石头？”

“为什么故宫里会有鹿？除了鹿，故宫里还有别的动物吗？”

早在研学出发前，南方科技大学教育集团第二实验学校的学生们就通过建筑先导课和主题阅读先导课对研学的内容提前做了准备。因此，学生们会带着问题启程。

研学不同于单纯游玩。“白天看，晚上讨论。研学重在研究教学，而不是走马观花地去看看。”南方科技大学教育集团第二实验学校校长唐晓勇告诉记者，研学课程与统整项目课程的深度联结，也是学生把知识“放回”真实世界的“助推器”。

在长沙泰禹小学副校长彭瑶看来，研学是以“研”为重点，以“学”为目的，以“行”为方式的活动，比单纯游玩有更立体的学习目标、更丰盈的活动内容和更适切的研学规划。“我们会最大程度地让学生在前置课程中预习了解，提出问题，然后带着自己的‘困惑’去研学，避免‘被研学’。”

泰禹小学“颂春光·寻访长沙温度”的学前预思单中，学生提出了问题：祖国新时代的伟大变革有哪些？为什么说祖国实现共同富裕等伟大成就源自党的正确领导和人民的艰苦奋斗？研学中，学生根据自己提出的问题分成了长沙夜市经济调查组、长沙轨道交通研究组、长沙米粉市场组等开展研学。在坡子街、五一路做调研，探索网红长沙的夜市文化；在长沙高铁南站、地铁轨道交通集团进行跟岗、采访，感受每一个普通劳动者的付出与辛劳；跟随大众点评网排名第一的米粉店老板进货、炒码、开早市……在亲身体验中感受为实现共同富裕而进行的奋斗，感受城市有序运转的背后是一个又一个平凡百姓在默默奉献。研学结束，学生纷纷在学后拓思单上写下自己的思考与分析，通过队活动课、研学日记展等方式进行总结性学习。

研学既不能“只旅不学”，也不能“只学不旅”。《关于推进中小学生研学旅行的意见》提出，各中小学要结合当地实际，把研学旅行纳入学校教育教学计划，与综合实践活动课程统筹考虑，促进研学旅行和学校课程有机融合。

打开南方科技大学教育集团第二实验学校这次北京专题研学的手册，记者看到在课程安排一栏里，不仅有开启北京世遗研学之旅的“行中课”，还有“行前课”“行后课”。学生们被分为世遗保护分队、世遗调研分队、世遗创意分队、世遗新闻分队，分队里有各自的组长、拍摄官、发现官、采访官、书记官，各负其责，有的要拍摄图片，有的要观察、发现与学习任务相关的事物，有的要采访专家、游客，有的要快速记录调研信息，以此来共同完成研学活动任务。

“各地要建立健全中小学生参加研学旅行的评价机制，把中小学组织学生参加研学旅行的情况和成效作为学校综合考评体系的重要内容。”这是《关于推进中小学生研学旅行的意见》提到的。“我们参照研学任务卡、研学日记等对学生研学效果进行评价，每一级的课程任务，又对应不同的星级评价标准。因之，研学过程中‘学’不再是盲目感知、被动接受的活动，而成了一个主动探究、积极建构的过程。”彭瑶表示。

“研学其实是一种研究性学习，需要用眼睛看，用大脑去思考，让儿童在真实世界中去合作探究，去发现。学校学的知识是静态的，当它在真实世界中被活化，孩子面向未来的关键能力、核心素养就在这种浸润式的学习过程中得到了发展。”唐晓勇认为。

在南方科技大学教育集团第二实验学校的这次研学活动中，老师引导学生做对比观察，将故宫的金碧辉煌与天坛的宁静祥和做对比，思考建筑风格不同带来的艺术感受差异；将故宫的精巧园林与颐和园的借景造林做对比，从“园林主人赏园”和“古代工匠学艺”两种角色来观察、体会园林的建造技艺之高超；将古建筑与现代建筑鸟巢、水立方做对比，鼓励学生辩证思考。

3.“行走的课堂”需要支持和指导

每年7月份，清华附中教育集团会组织初二和高二同学参加库布齐沙漠的入境教育主题研学活动。徒步穿越沙漠，共计36公里，这对于学生和学校的带队老师来说都是一种挑战，较容易产生安全隐患。

“我们加大了团队的保障力度，包括紧急救援的医疗团队，沙漠中的物资补给团队，带领学生进行徒步穿越的户外拓展教练团队。130人左右的团队，有50人左右的后勤团队来支持，而且做了提前踩线，比如从沙漠最深处开车去到最近的医院需要多少时间，根据徒步距离，大概多远设置一个补给点，收容车怎么去接驳等等，都做了周详的准备。”付伟凭告诉记者。

每位老师都明白，即使安全保障方案做得很充分、给出行学生上好旅游意外险、行前开展针对学生以及家长的安全教育工作，也难免会在活动过程中遇到一些突发问题。

“这就需要教师加强出行、食宿、活动过程监控，根据现实情况及时做出调整，同时灵活采取自我管理、小组管理、模块化管理等方式。”付伟凭说，因之，每一次库布齐入境教育主题研学都能顺利开展，给孩子们留下了难忘的回忆。

2023年6月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，提出加强劳动实践、校外活动、研学实践、科普教育基地和家庭教育指导服务中心、家长学校、服务站点建设，健全学校家庭社会协同育人机制。研学实践位列其中。

“目前研学开展最大的困难是经费开支、活动审批。上级部门对于公办小学的收费项目有非常完善的监管制度，家长和社会对于乱收费问题关注度也很高。因此，在挖掘研学资源时，学校以免费、公益为前提，如何在此基础上促进研学的多样发展，值得深入思考。”彭瑶表示。

“知识是对自然和社会进行观察、实践得出的结论，对于学生而言，经历知识的形成过程，更有利于创新和创造能力的培养。研学课程打破自然环境社会环境与书本之间的屏障，激发学生的好奇心和求知欲，是一种非常好的学习方式。”付伟凭表示，研学课程的开发对一所学校的整体水平而言是一件有挑战的事情，需要汇聚各方力量按照学生的认知水平进行开发和实施。

（记者 靳晓燕）

(责编：李昉、孙竞)