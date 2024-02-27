原标题：探索“学科+产业”创新模式

“当前，战略性新兴产业成为各国角力的新赛道。一项重大科研成果转化所释放的能量，甚至可能对整个社会产生巨大影响。”全国人大代表、华中科技大学校长、中国工程院院士尤政说，未来产业科技园将在科研成果与产业之间搭建一座桥梁，真正把成果—产业—高质量发展的渠道打通。

2月23日，尤政在接受科技日报记者采访时表示，高水平研究型大学既联系着产业需求侧，又连接着科技供给侧，要做好企业需求和学校技术的“对接”，就要给他们牵好线搭好桥。这条线就是未来产业科技园。

2023年3月，在湖北省科技创新大会上，光电与医疗装备未来产业科技园正式揭牌。这是全国首批试点的10个“未来产业科技园”之一，也是中部唯一一家未来产业科技园，由华中科技大学、武汉东湖新技术开发区共同建设。

“建设未来产业科技园，是解决科研供需对位、探索更高效科研成果转化的全新载体。”尤政认为，未来产业科技园不是传统意义的大学科技园2.0版，而是承担未来产业发展重担的科技成果转化培育孵化基地。产学研将在这里实现深度融合。

今年，是尤政当选全国人大代表的第二年。两年来，他站在人才培养和科技创新的交汇点上，提出建议并推动落实落地。过去一年，他先后到成都、合肥、东莞等地实地调研，了解区域分工协作情况以及各地自主探索新型举国体制的经验，摸清华中科技大学与各地共建的公共创新平台建设情况，查阅资料，研读文献，搜集发达国家相关数据，进行横向对比……

只有工夫到位，才能建议对位。

在全国两会召开前夕，尤政仍在为“依托未来产业科技园，以四链深度融合促进新产业培育”的建议走访调研，补充素材。

在今年的建议中，尤政提出通过探索“学科+产业”创新模式，构建未来产业应用场景，加快人才、技术、资金、数据等创新要素的集聚，发挥高校、企业各自优势，让一流高校的创新链、人才链优势与一流企业在产业链、资金链优势深度融合，扭成一股绳，“拉”动高质量发展这艘大船稳稳前行。

建设未来产业科技园，高校承担着牵头主体作用。过去的一年，尤政先后赴英国剑桥大学、曼彻斯特大学，法国埃夫里-巴黎萨克雷大学等多所世界知名高校，了解其在成果转化方面的经验和做法。

尤政认为，建设未来产业科技园，企业是重要力量。为厘清建设思路，对接好各方需求，他先后走访了中国舰船研究设计中心、高德红外、锐科激光等科技领军企业，共商成果转化与孵化融合创新体制机制。

“硅谷就是从以斯坦福大学为中心建立的科技园起步，孵化出了大批在全球具有深远影响的企业和产业。”作为在科研一线奋战了30余年，同时有着多年一流高校科研管理经验的科研工作者，尤政深知，只有让技术从实验室“走”到生产车间，创新成果才能为国家和社会发展提供助力。

“过去几十年间，华科大先后孵化出华工数控、华工科技等掌握自主技术的企业。目前我们正在为打造更多引领技术革新的企业奠定基础，相信将来一定还会有更多企业从这里腾飞。”尤政说。

（记者 吴纯新）

(责编：郝孟佳、李昉)