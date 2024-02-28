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组图：启程！各地高校迎来春季开学

2024年02月28日09:30 | 来源：人民网-教育频道
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中国人民大学开学第一天，学生们回归课堂。中国人民大学供图
中国人民大学开学第一天，学生们回归课堂。中国人民大学供图
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人民网北京2月28日电 一年一度春草绿，正是扬帆逐梦时。近期，各高校陆续迎来春季学期开学。校园里处处生机勃勃，师生们满怀期待，开启新学期的学习和生活。

开学首日，中国人民大学党委书记张东刚、校长林尚立走访了本科生、研究生课堂，看望师生并了解课堂教学情况。同学们在课堂上专心致志，在小组讨论时碰撞出思想的火花，在体育课上挥洒汗水锻炼身体，在课后和朋友相约食堂一享美味。

在山东大学课堂上，师生共同探讨学术奥秘；图书馆中，学子凝神思考，汲取知识的养分；实验室里，各项实验有序进行，助力科研攻关实现新突破。考古现场、工程一线……山大师生潜心耕耘，守正创新的种子正蓄力生长。

在同济大学，同学们或全神贯注地开启新学期第一课，或精神抖擞地投入科研，或在体育课上活动筋骨、练就更强壮的身体，或看见校园路旁含苞待放的花朵忍不住驻足拍摄。

在北京中医药大学，同学们在课堂上埋头苦学；在操场上奋勇奔跑；在医院跟随老师看诊，在实践中熟悉望闻问切、辨证施治等中医独特的诊断和治疗方法。（郝孟佳、李依环、实习生聂陈昱）

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