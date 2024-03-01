人民网北京3月1日电 （记者李依环）“高等教育毛入学率突破60%是服务人口高质量发展的显著成效。在规模发展的同时，高等教育内部人才培养层次和结构更为重要。”教育部今天上午召开的新闻发布会上，教育部发展规划司司长郭鹏回答记者提问时表示。

据介绍，2023年，我国高等教育毛入学率60.2%，比上年提高0.6个百分点。全国共招收研究生130.17万人，比上年增长4.76%。其中，招收博士生15.33万人，比上年增长10.29%；硕士生114.84万人，比上年增长4.07%。在学研究生388.29万人，比上年增长6.28%。其中，在学博士生61.25万人，比上年增长10.14%；在学硕士生327.05万人，比上年增长5.59%。

郭鹏表示，教育部会同国家发展改革委、财政部，适应经济社会发展需要，回应人民群众期盼，着力扩大优质高等教育资源，提升国民受教育年限。在工作中，主要从以下几个方面来把握——

一是稳步扩大研究生人才培养规模。锚定2035年建成教育强国目标，深刻领会教育、科技、人才一体推进的战略部署，综合考虑我国经济社会发展态势、国家战略需求、人口规模结构、高等教育自身规律等因素，合理把握我国研究生教育的发展节奏。近年来，研究生特别是博士生规模和占比不断提高，为经济高质量发展提供了源源不断的高水平人才支撑。

二是不断优化高层次人才培养结构。从学位类型看，坚持推进学术创新型人才和实践创新型人才分类发展，增加专业学位研究生招生规模，加强工程技术领域高层次应用型领军人才培养。2023年，专业学位研究生招生比例已经接近60%。从学科结构看，面向新一轮科技革命和产业变革对人才培养提出的新要求，引导高校优化学科结构，加大STEM人才培养力度，加快培养科技创新人才。2023年，理工农医类的硕士招生规模占比60%，博士招生规模占比超过80%。

三是持续加强关键领域战略科技人才储备。一方面，坚持“四个面向”，围绕世界重要人才中心和创新高地建设，加大基础学科和国家关键急需领域的研究生培养规模。另一方面，深化科教融汇，支持高水平高校与科研机构加强有组织人才培养和科技攻关，在重大科研任务中培养创新人才，支撑高水平科技自立自强。

郭鹏指出，下一步，教育部将按照党中央、国务院决策部署，进一步发挥好高等教育的龙头作用，统筹规模、结构、质量，全面提高人才自主培养能力，加大拔尖创新人才培养力度，为推进中国式现代化提供基础性、战略性支撑。

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