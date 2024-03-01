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教育部：2023年全国新增义务教育优质学校1736所

2024年03月01日10:44 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月1日电 （记者李依环）教育部今天举行的新闻发布会上，教育部基础教育司副司长、一级巡视员马嘉宾介绍，据初步统计，2023年全国新增义务教育优质学校1736所，新增优质学位199.9万个。全国共有1.6万个义务教育阶段教育集团和1.5万个城乡学校共同体。

马嘉宾表示，加快义务教育优质均衡发展，办好更加公平更高质量的义务教育，更好满足人民群众“上好学”的期盼是我们当前和今后一个时期的重点任务。2023年，各级教育部门着重从六个方面推动义务教育优质均衡发展开好局、起好步——

一是完善政策体系，全面部署推进。去年6月中办、国办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，完善县域义务教育优质均衡发展政策措施，加快缩小区域、城乡、校际和群体教育差距。8月，教育部会同国家发改委、财政部出台了《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》，组织实施义务教育强校提质行动，加快优质均衡发展。11月，教育部召开了全国义务教育优质均衡发展现场推进会，进一步明确了义务教育优质均衡发展的目标任务和工作要求，我国义务教育迈上了优质均衡发展的新征程。

二是坚持立德树人，促进学生全面发展。扎实推进中小学领导体制改革，推动78.2%的中小学建立了党组织领导的校长负责制。深化思政课改革，持续开展“学习新思想，做好接班人”《开学第一课》等德育品牌活动，教育引导学生从小立志肩负起民族复兴的时代重任。落实“五育并举”，强化体美劳教育，2023年，全国有81.6%的中小学校“一校一案”建立了劳动教育清单，建成14.7万个校内外劳动教育实践场所，指导学生常态化开展家务、校内、校外劳动教育活动。

三是加大经费投入，改善学校办学条件。2023年中央财政投入近400亿元，继续实施义务教育薄弱环节改善与能力提升等重大项目，中小学标准化建设进一步提速，校舍面积、设施设备配备达标率显著提高。中央财政进一步提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元，支持学校更好落实“双减”政策、提升课后服务水平。

四是扩大优质资源，提升薄弱学校办学水平。各地通过优质学校挖潜扩容，推进优秀校长、骨干教师有序交流轮岗，集团化办学和城乡学校共同体建设等多种方式，扩大优质教育资源，提升薄弱学校、农村学校办学条件，加快办好群众“家门口”的新优质学校。

五是深化综合改革，提高教育质量。实施课程教学改革深化行动，以满足学生学足学好为目标，指导各地各校深化课堂教学改革，优化教学方式，打造高效课堂。大力推广应用国家优秀教学成果，推动73项教学成果在60个推广应用示范区落地。加强国家中小学智慧教育平台建设应用，目前平台有十大类资源，共53个栏目，资源总量达8.8万条，促进优质教育资源在全国范围内共享。

六是关注特殊群体，促进教育公平。指导各地加强对小学入学高峰形势研判，通过新建、改扩建新增公办学位489.2万个，有力保障了1878万小学一年级新生入学，进城务工人员随迁子女在公办学校就读（含政府购买学位）的比例超过95%。持续实施农村学生营养改善计划，进一步提高家庭经济困难学生应助尽助水平，确保每一名家庭经济困难学生都能顺利入学、安心就学。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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