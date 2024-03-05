程建平委员：超前谋划教师资源配置 为建成教育强国布好“先手棋”

教师作为教育发展中的关键支撑，是教育资源配置中的基础性、先导性要素。“在人口结构变化的背景下，要提前谋划全国教师资源需求情况，在教师资源配置领域推进供给侧结构性改革，为建成教育强国、办好人民满意的教育布好‘先手棋’。”全国政协委员、北京师范大学党委书记程建平在接受人民网采访时表示。

在2024年全国两会上，他再次带来了教师队伍建设的相关提案。

人口变化将对教育产生系统性和结构性影响

国家统计局数据显示，2023年末全国人口比上年末减少208万，再次出现了负增长。根据教育部最新发布的数据，学前教育在园幼儿数量已经连续三年减少。

随着我国出生人口数的缓慢下降，人口结构正在逐渐变化，老龄化、少子化已成为我国人口的新特征。在教育链条上，小学、中学、大学各阶段也将在未来受到递进式影响。

程建平指出，人口的变化将对教育产生系统性和结构性的影响，一方面，学龄人口数减少，对教育资源的需求将产生变化；另一方面，要根据人口结构变化情况和国家发展所处的新阶段，调整教育结构和体系。

“我们需要根据学龄人口的规模性变化和区域性变化，提前谋划教育资源的配置方案，做好供需匹配，这样才能使教育始终适合于国家发展需要。”程建平说。

教师数量充足但依然存在结构性短缺

根据教育部3月1日公布的数据，2023年，全国共有专任教师1891.78万人，比上年增加11.42万人，增长0.6%。

程建平认为，我国教师供给数量总体充足，但结构性短缺问题突出、区域性失衡现象依然严重。特别是在欠发达地区，结构性短缺尤为明显，不仅是音体美等学科，部分地区主科教师仍有大量短缺。同时，对于人口净流入和净流出地区，对教师资源的需求也存在区域性差异。

“教育发展到新阶段，对教师素质提出了更高要求，但部分师范院校的培养质量有待提升，而高水平院校参与师范人才培养的广度和深度仍旧不够。”程建平指出，虽然在“国优计划”等政策引领下这一问题得到一定缓解，但在国家层面，亟需分层分类的顶层规划。

程建平同时谈到，面向教育强国建设，不仅要让更多孩子“有学上”，更要“上好学”。着眼未来，基本办学条件和标准将进一步提高，要进一步加强教师供给能力以匹配高质量发展需求。

推进教师教育领域供给侧结构性改革

程建平提出，针对目前存在的教师供给问题，要大力推进教师教育领域供给侧结构性改革，超前部署研究全国教师资源需求缺口，拓展教师供给参与主体，构建分层分类的教师培养培训体系。

“建议设立重大课题，以人口规模变化和各级各类教育在学规模为数据基础，对各级各类教育的学龄人口数进行科学预测，对照基本办学标准，进一步测算全国教师资源需求。”程建平说。

在教师培养方面，程建平建议，构建师范院校为主，高水平、综合性大学为辅的师范人才培养培训体系，进一步提升高水平综合大学参与教师培养的广度、深度与力度，让最优秀的大学实质性地参与到教师人才培养中来。在全国层面对师范院校的布局和层级进行宏观调配，构建起区域覆盖科学、层级结构清晰的培养培训体系。

面对部分教师紧缺的学科和地域，程建平呼吁，试点开设科学教育、体育教育、劳动教育、心理健康教育、老年教育、特殊教育等紧缺学科领域，以及欠发达地区和革命老区、边境地区、生态退化地区、资源型地区、老工业城市等特殊地区类型的教师培养专项计划。

程建平还建议，建立需求动态监测机制，优化教师供给配置效率。根据培养供给量和需求量，引导师范人才培养院校调整培养数量，提升培养层次与质量，让优质的教师成为教育高质量发展的源泉。