人民网北京3月2日电 （记者郝孟佳）“很高兴能够在退休之后延续自己喜爱的教书育人工作，我在喀什大学感受到了各民族大学生渴求知识、追求进步、积极向上的热情，更加坚定了自己参加银龄计划的选择，也非常荣幸能有机会为推进新时代西部高等教育全面振兴尽绵薄之力。”近日，在山东大学召开的银龄教师援派欢送座谈会上，该校银龄教师代表邱洪泽坚定地说。

“银龄教师支援西部使命光荣、意义重大，有利于提高受援高校教学科研水平、调整他们的教师队伍结构，是改善受援高校教育评价体系指标的重要一环。” 山东大学党委书记任友群指出，希望银龄教师能够充分发挥政治优势、专业优势和经验优势，通过对青年教师‘传帮带’，将山东大学优秀的育人精神、科研文化、教育理念和教学积淀带到受援学校，打造具有山大底蕴、扎根西部建设的师资队伍，切实推动受援高校教育教学、科研创新等方面可持续发展。

座谈会上，胡和勤、马保华、邱洪泽等银龄教师代表分别从专业授课、教学示范、科研指导、学科建设等方面分享了支教的经验与体会，表示将不负学校重托，在服务国家战略上主动作为，为西部高校贡献自己的智慧和力量。

记者了解到，从2018年起，教育部相继启动实施中小学银龄讲学计划、高校银龄教师支援西部计划。山东大学高度重视银龄教师支援西部计划，积极推进银龄教师工作，成立银龄教师支援西部计划工作领导小组。2021年，学校加入高校银龄教师支援西部计划，青海师范大学和喀什大学成为山东大学对口受援高校。

像邱洪泽教授一样，山东大学还有很多老教师，他们放下惬意的退休生活重新站上讲台，用实际行动诠释了新时代教育工作者生命不息、奋斗不止、老有所为的精神。

马保华教授汇集各类优质教学科研资源，为学生讲授“组织学与胚胎学”课程，开展“虚拟教研室”活动，加速喀什大学医学教学模式向数字化转型，助推喀什大学医学学科建设。胡和勤、吴钧教授夫妇自2021年参与“高校银龄教师支援西部计划”以来，一直服务于青海师范大学，夫妇二人相互扶持，克服高原地区饮食、气候和环境等诸多方面的困难，教授10余门课程，听课学生600余人。他们以扎实的学术功底、严谨的教学态度，赢得了学生的广泛好评，得到了学校的高度认可，他们的聘期也一直是续签了又续签。

三年来，山东大学共选派银龄教师三批次31人次，选派教师来自医学、数学、计算机、新闻传播、艺术设计、英语等学科领域。银龄教师不仅在开展课堂教学方面发挥自身优势，还在科研平台建设、课题研究、指导和帮助青年教师成长等方面起到了重要的示范引领作用。

(责编：李昉、熊旭)