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2024年北京市大兴区课程教学改革学术年会举办

2024年02月26日10:20 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月26日电 （记者李依环）日前，由北京市大兴区委教育工委、区教委主办的“大兴区基础教育发展论坛暨2024年大兴区课程教学改革学术年会”举办，30余位教育领域专家、学者、一线教师现场参会并作分享报告。

“大兴区教育强区建设，需要广大干部教师真干实干，更需要加强理论指导和科学研究。尤其要发挥正高级教师、特级教师、‘新国门’领军人才等高端人才的优势，加强研究、凝炼成果、推进成果转化，为加快教育强区建设贡献力量。”北京市大兴区教委主任赵建国表示，希望通过此次学术年会，解锁春季开学模式，搭建学校之间展示成果、交流探讨、共同提升的平台。

会上，赵建国提出大兴区基础教育五大行动：一是坚持党对教育的全面领导，为教育强区建设凝聚组织力量 ；二是持续优化教育资源布局，为教育强区建设筑牢发展根基 ；三是加快构建高质量教育体系，为教育强区建设提供有力支撑 ；四是以教育家精神锻造高素质教师队伍，为教育强区建设夯实人才保障 ；五是加大力度推进数字教育，为教育强区建设开辟新赛道。

北京教科院课程中心研究员朱传世从政策谱系、首善标准与首都特色、总体框架等方面对北京市2024课程改革年的新动向、新举措做了专题报告，并给出具体路径，即：以新范式高位谋划基础教育课程教学改革；在新载体里落实课程教学改革行动；搭建新赛道多点撬动课程教学改革；注入新动能激活课程教学改革；利用与培育新优势彰显课程教学改革的首善标准与首都特色。

主论坛上，北京市大兴区进修学校校长孙健、北京小学翡翠城分校校长张文凤、大兴区第二中学校长马东宝、大兴区第七幼儿园园长赵旭莹，分别就区域教研转型、教师数字素养提升、课内课后课程一体化建设、构建高质量办园文化等专题进行发言。

记者了解到，本次活动以线上线下相结合的方式举办，并同期举行五场平行分论坛。聚焦党建与业务融合、课堂教学改革、人工智能赋能教育改革、创新人才培养、学前教育等主题，30位专家、教师从创新举措、实践经验、典型案例、研究成果等方面进行交流分享。

(责编：李昉、熊旭)

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