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教育部：2023年全国共有专任教师1891.78万人 比上年增加11.42万人

2024年03月01日15:27 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月1日电 （记者李依环）教育部今天发布2023年全国教育事业发展基本情况。数据显示，2023年，全国共有专任教师1891.78万人，比上年增加11.42万人，增长0.6%。

在教师队伍建设中，大力弘扬教育家精神至关重要。对于如何宣传弘扬教育家精神，教育部教师工作司副司长黄小华介绍，下一步，教育部将大力推进教育家精神的宣传弘扬和培育践行，进一步加大宣传力度——

一是出台专门文件，对教育家精神引领新时代新征程教师队伍建设作出高位部署。

二是开展巡回宣讲，组织教育家精神宣讲团分赴黑龙江、山东、新疆等12个省份开展巡回宣讲，同步开展网上宣讲。

三是组织深入阐释，引导专家学者、教育管理者、书记校长、优秀教师等阐述学习体会，宣传本地本校弘扬教育家精神的好做法。

四是纳入培养培训，开发教育家精神课程教材资源，将教育家精神融入教师教育课程和教师培养培训全过程。

五是强化典型选树，从各地各校中每月遴选推出1—2名践行教育家精神的一线校长教师典型，进行重点宣传。

六是推进影视创作。会同相关部门，通过制作纪录片、拍摄电影、电视剧等，讲好新时代教师的好故事，传播教师群像的正能量。

“我们希望通过教育家精神的弘扬宣传践行，进一步激发广大教师奋进教育强国建设的强大动力，营造全社会尊师重教的浓厚氛围。”黄小华表示。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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