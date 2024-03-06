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国家教育行政学院举行2024年春季开学典礼

2024年03月06日10:11 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月6日电 （记者郝孟佳）记者从教育部获悉，国家教育行政学院4日举行2024年春季开学典礼。中央教育工作领导小组秘书组组长，教育部党组书记、部长、国家教育行政学院院长怀进鹏出席开学典礼并讲话。

怀进鹏指出，教育系统广大党员干部要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，深刻认识中国式现代化给教育创造的历史机遇，深刻认识中国式现代化对教育的定位、布局和要求，切实坚定以教育强国建设支撑引领中国式现代化的自觉自信。要准确把握教育及其外部环境的深刻变化，深刻理解教育的政治属性、战略属性、民生属性，不断增强教育服务高质量发展的责任感、使命感、紧迫感，扎实推进教育强国建设。

怀进鹏强调，要真抓实干，紧紧抓住教育强国建设的重点任务，做有理想、负责任的行动主义者。组织实施教育强国建设规划纲要是今年教育系统重中之重的任务。要聚焦建设教育强国的核心课题，着力构建落实立德树人根本任务新生态新格局，启动实施立德树人工程，培养担当民族复兴大任的时代新人。要强化高等教育龙头作用，深化科教融汇、产教融合，不断提升原始创新能力和人才培养质量，推进高校哲学社会科学高质量发展。要进一步夯实基础教育基点，着眼人口变化趋势，加强前瞻性布局，深化基础教育扩优提质工程，巩固深化“双减”成果。要增强职业教育适应性和吸引力，把准职业教育改革发展的本质问题和突破点，深化“一体两翼”建设。要以人工智能赋能教育变革转型，坚定推进高水平教育对外开放，以教育家精神为引领强化高素质教师队伍建设。

据了解，共有来自第七十一期高校领导干部进修班，第七十一期高校中青年干部培训班，第六期高校高层次人才研修班，地方党委教育工作领导小组及办事机构负责人专题研究班（总第10期）等四个班次的学员，以及国家教育行政学院全体教职工共700余人参加了开学典礼。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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