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隐于深山三十载，这位院士“大响”在祖国蓝天！

李依环 聂陈昱（实习生）
2024年02月28日10:37 | 来源：人民网-教育频道
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刘大响院士荣获“首都敬业奉献模范”。北京航空航天大学供图

刘大响院士荣获“首都敬业奉献模范”。北京航空航天大学供图

日前召开的首都精神文明建设工作大会上，中国工程院院士、航空动力专家、北京航空航天大学教授刘大响获评“首都敬业奉献模范”。

隐于青山深处三十载，从建造中国的“争气台”，到为国产飞机装上强劲的“中国心”……敬业奉献，正是刘大响院士从事航空发动机研究60余年、矢志不渝的信条。而今，耄耋之年的他，依然为祖国的航空事业奔走于大江南北。

刘大响是我国航空发动机领域的第一位工程院院士，我国航空发动机自主研发事业的开拓者，我国第三、四、五代航空发动机大型研究计划的倡导人、组织者和技术负责人，主持建成我国首台航空发动机高空试车台，担任歼20用第四代高推重比发动机首任技术负责人，为我国航空发动机事业作出了重要贡献。

扎根山沟30载，为祖国造出“争气台”

刘大响院士。北京航空航天大学供图

刘大响院士。北京航空航天大学供图

1962年，25岁的刘大响从北京航空航天大学毕业后，被分配到位于辽宁沈阳的中国航空研究院606研究所，开启了60多年的动力人生。

20世纪70年代，国外严密封锁“争气台”核心技术。航空发动机“争气台”一般指“高空模拟试车台”，是一个能够模拟发动机在空中飞行状态的地面设备群。

1970年，刘大响与所里300多位技术骨干来到川西北的崇山峻岭中。此行，他们肩负一项艰巨使命——建造我国自己的航空发动机高空模拟试车台，这一扎根就是30年。

当时，高空台被列为“缓建项目”，经费锐减，骨干流失，工程陷于停顿，形势十分严峻。时任试验研究室主任的刘大响身先士卒，带领大家探索突围之道。

多年筚路蓝缕，他带领团队突破了系统总体设计和调试、高空台直排大气试验、高空模拟试验、自动数据采集处理监控等核心关键技术，成功研制出我国首台、整体技术达到当时世界先进水平的航空发动机高空模拟试车台，填补了国内空白，实现“0到1”的突破，使我国成为世界上第五个拥有大型连续气源高空台的国家。

挺膺担当，开拓我国第三代发动机的自主研制之路

航空发动机是飞机的“心脏”，被誉为现代工业“皇冠上的明珠”。在我国航空发动机研制初期，长期的测绘仿制思维，在某种程度上阻碍和束缚了自主发展。

刘大响提出，我国航空发动机必须要从“测绘仿制”走向“自主研制”，实施高推发动机预研是我国航空发动机自主研制的必经之路。他提出“在高推预研基础上开展三大高压部件、核心机和验证机自主研制”三步走的发展思路，并主持完成了高推预研50多项关键技术研究。

面对经费不足、七级高压压气机转速不足等问题，刘大响不断争取、大胆实验，始终坚守在一线岗位。1990年，七级压气机上台开车试验时，刘大响对团队成员说：“你们大胆干，如果出了事故，我是第一责任人！”，勉励大家不要有后顾之忧。

此外，他还亲身参与了中推核心机总体方案设计和技术参数协调，成功研制出我国第一台第三代中等推力发动机核心机，比原计划提前7个月达到设计指标。正是十年如一日的高推预研工作，为其打下了坚实的基础。对此，刘大响总结道：“基础不牢，地动山摇。只有夯实了基础，我们才能立于不败之地。”

1988至2000年，刘大响担任技术负责人，主持完成我国自主研制的第四代高推重比发动机的论证和立项，完成总体技术方案设计和三大部件试验研究。他抓住高空台对比标定的难得机遇，积极推动开展发动机研究的国际科研合作，担任中方总设计师，提出“统一指标、并行设计、交叉评审、多轮逼近”的合作新模式。

经历30多年努力拼搏，我国已研制成功中等推力和大推力两型第四代发动机，成为世界上同时拥有重、中两型四代动力的两个国家之一。

身体力行，为人才培养和航空强国事业贡献力量

“我们大学的目标就是培养人才。人才最重要的是道德，其次要‘说到做到’，既要有思想，又要有行动，努力为国家国民经济和社会发展作出贡献。”刘大响认为，动力要过关，人才最关键。近年来，他指导的多名研究生都已成长为各院所主要技术负责人。

2013年，他与北航陈光教授、陈懋章院士各捐资50万元，共同发起设立航空强国“中国心”教育奖励基金，主要用于奖励国内高校航空动力专业优秀青年教师、研究生和本科生。其中，10余位获奖者多年来已成为行业领军人才。

刘大响在接受采访时常说：“我是属牛的，老牛自知使命重，不用扬鞭自奋蹄。”他寄语年轻一代，要热爱航空航天事业，仰望星空，放飞梦想，脚踏实地，砥砺向前。

为使国产飞机都能装上健康强劲的“中国心”，他表示，愿在有生之年，继续为航空发动机“鼓与呼”，继续为通用航空和航空应急救援体系建设而奔走，矢志不渝贡献力量。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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