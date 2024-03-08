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张晓宏代表：激发高校科技创新效能

2024年03月08日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：激发高校科技创新效能

今年的政府工作报告提出，“深入实施科教兴国战略，强化高质量发展的基础支撑。坚持教育强国、科技强国、人才强国建设一体统筹推进，创新链产业链资金链人才链一体部署实施，深化教育科技人才综合改革，为现代化建设提供强大动力”。“高校作为科技、教育、人才的关键交汇点，是基础研究的主力军和重大科技突破的策源地。”苏州大学党委书记张晓宏代表认为，“面向国际科技前沿和国家重大需求，高校需要进一步深化科技创新体制机制改革，主动适应科研范式变革，从而充分激发高校科技创新效能，增强国家战略科技力量，服务国家高质量发展。”

张晓宏代表建议，强化有组织基础研究，加强基础研究领域重大共性科技创新平台建设；推进有组织产教融合，提升关键核心技术突破同题共答能力；深化有组织人才培养，夯实高水平创新人才自主培养的根基。“推进有组织科研，归根结底要靠拔尖人才和创新团队。”张晓宏代表说。

“在‘破五唯’背景下，高校应积极探索分类评价体系改革，优化学术评价环境。坚持‘破五唯’与‘立新标’相结合，树立以‘质量、绩效、贡献’为核心的科研评价导向，强化‘团队制’‘长周期’评价机制。”张晓宏代表表示。

（记者 苏雁）

(责编：李昉、孙竞)

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