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安徽出台措施——

帮助困难家庭青少年“有学上”“上好学”

2024年03月15日08:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报合肥3月14日电  （记者田先进）近日，共青团安徽省委下发《关于进一步大力推进新时代希望工程事业发展的实施方案》（以下简称《方案》），不断完善和创新公益项目、工作载体等，着力为青少年解决急难愁盼问题，帮助困难家庭青少年“有学上”“上好学”。

　　《方案》明确，积极推进“希望工程·明眸行动”“希望工程·彩云行动”等健康公益项目，倡导青少年健康生活方式，同时联合开展“行知学堂”“希望乐园”等青少年心理健康公益教育和服务项目。

　　《方案》强调，推动教育资源向农村地区、相对贫困地区流动，针对农村地区学校缺少音体美教师和课程问题，设计和研发相应特色公益项目，创新课堂教学、课外活动、师资力量的供给载体和方式。实施“希望工程·科技梦想行动”，通过援建“希望科技实验室”、开展科技讲座、开设科技课堂等，提升青少年科学素养。积极开展“希望工程·看世界”公益活动，依托安徽优质的红色文化资源，通过组织红色研学等活动，融入党、团、队一体化育人培养链条，依托青年志愿服务、“三下乡”活动等品牌工作，引导受助学生在实践中经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。

　　《 人民日报 》（ 2024年03月15日 11 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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